Cruce de acusaciones entre Cacho Garay y su esposa

En las últimas horas, el humorista fue liberado, pero la Justicia sigue avanzado con la investigación. En Intrusos (América TV), la ex pareja del cómico relató con lujo de detalles lo que le tocó vivir a su lado.

"Hace muy poco salí de un refugio para víctimas. Es muy difícil hablar de esto para mí. Viví 13 años de tortura. Hoy estoy cayendo en mi realidad. Me asistieron en el refugio y empecé a ver lo que me había pasado durante el tiempo que estuve con él. Fui persona abusada sexualmente y estuve privada de todo cuando vivía con él", expresó.

Macías precisó que el humorista de 68 años la obligó a mantener relaciones con otras mujeres: "En este momento, lo único que me importa es haberme dado cuenta de todos los abusos que sufrí por él. Me obligó a tener relaciones con otras personas, con mujeres, con mujeres que lo apañan a él. Personas que viven de él. Como las mantiene, se quedan calladas".

"Abusó de mí de todas las maneras posibles. Cuando yo intenté escaparme, él me decía que me iba a matar. Me decía: 'yo conozco a un montón de personas, nadie te va a creer'", manifestó la ex pareja del cómico.

"Yo tomé fuerzas ahora para habla porque mi vida corrió peligro, él intentó matarme. Estoy destruida. Naturalicé todos los abusos y situaciones de violencia. Atentó contra mi vida durante 13 años", cerró.

La respuesta de Cacho Garay

Este viernes, en medio de la grave denuncia por violencia de género que enfrenta por parte de su ex, Cacho Garay le respondió a la joven.

"No tengo palabras para lo que acabo de ver, la gente está influenciada y nosotros sabemos por quién, pero eso lo va a hablar el Doctor Romero", comenzó el humorista en diálogo con A la Tarde (América TV).

"No sólo no es cierto lo que dice, sino que es un espanto. Me acaba de llamar una señora que trabaja conmigo y ofreció declarar a mi favor incluso", se defendió.

Sobre la supuesta violencia económica que él ejercía contra su ex, aseguró que "es cierto que no tenía tarjeta de crédito, yo tampoco tenía tarjeta, vivíamos de mi trabajo y todas las transferencias que le hago las tengo, muchas veces le he dado dinero en efectivo de todos modos, además ella facturaba", señaló.

"Como todas las parejas, siempre en alguna cosa no estábamos de acuerdo, pero jamás le levanté la mano, jamás", y agregó que las armas que tenía en su hogar "eran de adorno, viejas, y muchas las compró con ella en ferias de Buenos Aires".

La conductora del programa, Karina Mazzocco, le consultó sobre las declaraciones donde Verónica aseguró que el humorista la obligaba a tener relaciones con otras personas, declaró que "es un disparate".