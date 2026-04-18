Hallan muerta a una pareja de estudiantes en Rosario: investigan un femicidio seguido de suicidio

Ambos tenían 22 años y cursaban en la Universidad Nacional de esa ciudad. La joven fue hallada con una herida cortante en el cuello, mientras que su novio se tiró del octavo piso de un edificio. Qué dijo la fiscal de la causa.
La ciudad de Rosario se encuentra conmocionada tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de una joven pareja de estudiantes, Sophia Civarelli y Valentín Alcida, ambos de 22 años. Las muertes ocurrieron en dos puntos distintos de la calle 3 de Febrero, en el barrio Lourdes, entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes.
Sophia Civarelli fue encontrada en su departamento, ubicado en el número 2400 de la mencionada calle, con una herida cortante en el cuello. Al principio, la fiscalía no descartaba ninguna hipótesis, pero tras análisis de los teléfonos celulares y otras pericias, la teoría más fuerte apunta a un femicidio seguido de suicidio.
La noticia del fallecimiento de Sophia se conoció cuando su pareja, Valentín Alcida, llamó al servicio de emergencias 911 a las 4 de la mañana. Minutos después, Alcida se dirigió a la casa de una amiga en el número 1100 de la misma calle, donde le habría relatado lo sucedido. Tras este encuentro, el joven se arrojó desde el octavo piso de un edificio. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció poco después.
La policía se presentó en ambos domicilios para iniciar la investigación. Secuestró un cuchillo y los teléfonos de la pareja. En el departamento de Sophia, halló una carta escrita por Valentín, donde expresaba su intención de suicidarse tras no haber podido salvar a su pareja. La causa judicial se tramita bajo la carátula de "muerte dudosa".
La fiscal del caso, Carla Ranciari, había informado que no existían antecedentes de violencia de género y que los vecinos no habían reportado ruidos extraños.
Sophia Civarelli, oriunda de Villa Amelia (Santa Fe), era estudiante de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Había cumplido 22 años recientemente y se había mudado a Rosario con Valentín Alcida, quien provenía de Los Surgentes (Córdoba), para estudiar en la misma universidad.
La pareja había iniciado su relación a fines de 2025. La joven era muy querida en su pueblo natal, donde el club Atlético Unión Erín de Villa Amelia decretó duelo y suspendió sus actividades.