Hallan muerta a una pareja de estudiantes en Rosario: investigan un femicidio seguido de suicidio

La fiscal del caso, Carla Ranciari, había informado que no existían antecedentes de violencia de género y que los vecinos no habían reportado ruidos extraños.

Sophia Civarelli, oriunda de Villa Amelia (Santa Fe), era estudiante de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Había cumplido 22 años recientemente y se había mudado a Rosario con Valentín Alcida, quien provenía de Los Surgentes (Córdoba), para estudiar en la misma universidad.

La pareja había iniciado su relación a fines de 2025. La joven era muy querida en su pueblo natal, donde el club Atlético Unión Erín de Villa Amelia decretó duelo y suspendió sus actividades.