Preocupación en la zona comercial de City Bell por una ola de robos y violencia

Los hechos suelen ocurrir por la madrugada, se agravan semana a semana y repercuten en la economía de los locales. "Nadie hace nada", se quejan los comerciantes de la localidad ubicada en el partido de La Plata.
Una ola de robos y ataques vandálicos mantiene en alerta a comerciantes y vecinos de City Bell, quienes expresaron que una misma persona estaría detrás de al menos 15 hechos ocurridos durante el último fin de semana. La situación genera fuerte malestar, ya que aseguran que "nadie hace nada" pese a la reiteración de los episodios.
Los ataques se concentraron en el centro comercial de la localidad, perteneciente al partido de La Plata bajo la intendencia de Julio Alak, y tuvieron como blanco distintos rubros. Vidrieras rotas, locales saqueados y pérdidas económicas se repiten en una secuencia que, según advierten, "se agrava semana a semana".
Los hechos ocurren mayormente de madrugada, a veces a cara descubierta y con total impunidad. En cuestión de segundos rompen accesos, ingresar y llevarse dinero y mercadería. Al respecto, Gabriel Bringas, uno de los comerciantes de la zona, aseveró que "la grave y descontrolada situación de inseguridad que vive toda la provincia, en estos últimos meses, la venimos sufriendo fuerte en el centro comercial de City Bell".
"Todo se agravó esta última semana con el vandalismo nocturno. Su consecuencia fueron 14 vidrieras destruidas en una semana y robo de mercadería. Resultó muy llamativo que, según el registro de cámaras particulares, todas estas personas se repiten cada día y cada noche, sin que quienes deben cuidarnos estuvieran haciendo alguna gestión", lamentó Bringas en diálogo con Diario Popular. Y agregó: "Esto repercute no sólo en el ánimo de la comunidad, sino en su economía, que sumado a la grave crisis del sector ahora debe afrontar los gastos de reparaciones y reposición de mercaderías robadas".
Bringas dejó en claro también que "de las personas que habitualmente se mueven en la zona cometiendo delitos, los comerciantes no hemos obtenido datos ni información". "Debido a esto, los comerciantes han tomado la iniciativa de agruparse, reunirse, compartir las imágenes, videos, dar a conocer lo que está pasando, por esa razón el viernes pasado hubo un gran operativo de seguridad durante las 24 horas, con resultado positivo, despliegue de personal y móviles", explayó.
Asimismo, el hombre alegó que City Bell "desde hace tiempo es un centro comercial muy destacado en el partido de La Plata, con visitantes de otras localidades que encuentran una gran variedad de rubros, una exclusiva gastronomía, naturaleza y un ambiente de tranquilad". Por este motivo, añadió: "Es lo que deseamos cuidar, trabajar con tranquilidad y asegurar eso mismo a nuestros clientes".
Por otro lado, cabe destacar que uno de los casos más resonantes ocurrió en un local de ropa, donde la semana pasada, en horas de la madrugada, un delincuente ingresó y se llevó el dinero de la caja en menos de 30 segundos. El episodio se repitió con mayor violencia días después en otro comercio, donde el atacante fue registrado por cámaras: primero intentó romper la vidriera del comercio antes mencionado, cerca de las 3:48. Y luego, al no poder ingresar, rompió la vidriera de Elegante y robó en la tienda ubicada en 13A y 472, de la citada localidad platense.
En ese hecho de inseguridad se llevó una computadora, un celular, dinero en efectivo, gorras y hasta algunas prendas que tomó al pasar antes de escapar.