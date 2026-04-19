Preocupación en la zona comercial de City Bell por una ola de robos y violencia

La situación genera fuerte malestar, ya que aseguran que "nadie hace nada" pese a la reiteración de los episodios. La situación genera fuerte malestar, ya que aseguran que "nadie hace nada" pese a la reiteración de los episodios.

Bringas dejó en claro también que "de las personas que habitualmente se mueven en la zona cometiendo delitos, los comerciantes no hemos obtenido datos ni información". "Debido a esto, los comerciantes han tomado la iniciativa de agruparse, reunirse, compartir las imágenes, videos, dar a conocer lo que está pasando, por esa razón el viernes pasado hubo un gran operativo de seguridad durante las 24 horas, con resultado positivo, despliegue de personal y móviles", explayó.

Asimismo, el hombre alegó que City Bell "desde hace tiempo es un centro comercial muy destacado en el partido de La Plata, con visitantes de otras localidades que encuentran una gran variedad de rubros, una exclusiva gastronomía, naturaleza y un ambiente de tranquilad". Por este motivo, añadió: "Es lo que deseamos cuidar, trabajar con tranquilidad y asegurar eso mismo a nuestros clientes".

Por otro lado, cabe destacar que uno de los casos más resonantes ocurrió en un local de ropa, donde la semana pasada, en horas de la madrugada, un delincuente ingresó y se llevó el dinero de la caja en menos de 30 segundos. El episodio se repitió con mayor violencia días después en otro comercio, donde el atacante fue registrado por cámaras: primero intentó romper la vidriera del comercio antes mencionado, cerca de las 3:48. Y luego, al no poder ingresar, rompió la vidriera de Elegante y robó en la tienda ubicada en 13A y 472, de la citada localidad platense.

En ese hecho de inseguridad se llevó una computadora, un celular, dinero en efectivo, gorras y hasta algunas prendas que tomó al pasar antes de escapar.