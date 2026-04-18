Quiénes eran los jóvenes estudiantes de psicología hallados muertos en Rosario

Las jovenes víctimas fueron halladas sin vida a pocas cuadras de distancia y eran pareja. La Justicia avanza con peritajes y testimonios para esclarecer el caso
Dos jóvenes estudiantes fueron encontrados muertos durante la madrugada del viernes en Rosario y la Justicia investiga el caso como un femicidio seguido de suicidio. Las víctimas fueron identificadas como Sophia Civarelli y Valentín Alcida, ambos de 22 años y alumnos de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario.
Los cuerpos fueron hallados a pocas cuadras de distancia, lo que motivó el cambio de carátula inicial de muerte dudosa a una hipótesis de violencia de género seguida de suicidio. La fiscal Carla Ranciari encabeza la investigación y dispuso una serie de medidas para determinar con precisión lo ocurrido.
Civarelli había cumplido 22 años recientemente y era oriunda de Villa Amelia, una localidad ubicada a unos 25 kilómetros de Rosario. Vivía con su madre y viajaba de manera frecuente a la ciudad para asistir a la facultad.
En ese ámbito conoció a Alcida, también estudiante de Psicología. La relación entre ambos se consolidó en Rosario y, según fuentes del caso, en los últimos meses habían comenzado a convivir para evitar los traslados diarios.
Alcida era oriundo de Los Surgentes, en la provincia de Córdoba, y se había instalado en Rosario con el objetivo de cursar sus estudios universitarios. En sus redes sociales compartía imágenes junto a Civarelli y mensajes afectuosos dirigidos a su pareja.
De acuerdo con el testimonio de vecinos del edificio donde residían, ambos eran vistos con frecuencia, aunque no mantenían trato cercano. Según indicaron, la noche en la que ocurrieron los hechos no se escucharon gritos, golpes ni ruidos que alertaran sobre una situación de violencia.
La fiscal Ranciari señaló que la causa continúa en etapa investigativa y que aún restan analizar elementos clave. Entre las medidas dispuestas se encuentran los peritajes sobre los teléfonos celulares de las víctimas y la recopilación de testimonios.
El avance de estas diligencias será determinante para reconstruir la secuencia de los hechos y confirmar la hipótesis principal. Mientras tanto, la investigación sigue abierta y bajo reserva, a la espera de resultados que permitan establecer con mayor precisión las circunstancias de las muertes.
comentar