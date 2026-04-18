Quiénes eran los jóvenes estudiantes de psicología hallados muertos en Rosario

Alcida era oriundo de Los Surgentes, en la provincia de Córdoba, y se había instalado en Rosario con el objetivo de cursar sus estudios universitarios. En sus redes sociales compartía imágenes junto a Civarelli y mensajes afectuosos dirigidos a su pareja.

femicidiorosario La fiscal del caso informó que no existían antecedentes de violencia de género entre Sophia Civarelli y Valentín Alcida.

De acuerdo con el testimonio de vecinos del edificio donde residían, ambos eran vistos con frecuencia, aunque no mantenían trato cercano. Según indicaron, la noche en la que ocurrieron los hechos no se escucharon gritos, golpes ni ruidos que alertaran sobre una situación de violencia.

La fiscal Ranciari señaló que la causa continúa en etapa investigativa y que aún restan analizar elementos clave. Entre las medidas dispuestas se encuentran los peritajes sobre los teléfonos celulares de las víctimas y la recopilación de testimonios.

El avance de estas diligencias será determinante para reconstruir la secuencia de los hechos y confirmar la hipótesis principal. Mientras tanto, la investigación sigue abierta y bajo reserva, a la espera de resultados que permitan establecer con mayor precisión las circunstancias de las muertes.