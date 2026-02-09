Cuál es el motivo por el que Mirtha Legrand está enojada, a punto de cumplir los 99 años

"El busto está todavía...", señaló Mirtha, en su programa, mientras charlaba con sus invitados de los almuerzos, programas ya grabados desde la Ciudad Autónoma, dejando atrás las semanas en las que Chiquita pudo estar en Mar del Plata. Acto seguido, fue Pía Shaw, una de las comensales, quien manifestó, al aire...

"Esas cosas son las que le enojan verdaderamente a Mirtha, lo fueron modificando pero no...". Y Legrand, dijo todo lo que piensa sobre la estatua que hicieron en su homenaje. "Me hicieron un busto en Villa Cañás, mi pueblo, y era horrible. Lo sacaron, lo retocaron y lo dejaron peor", expresó Chiquita, sin filtro alguno, dejando en claro su sentir.

El intentendente que es amigo mío me dice que vienen de todas las ciudades a verlo así que lo dejamos... “Me hicieron de cuerpo entero, ¿no? Estoy con las piernas cruzadas y me pusieron sandalias. Yo jamás uso sandalias con los dedos al aire. Ya a una altura de tu vida ya dejas pasar", dijo Mirtha, manifestando su descontento con los detalles de la obra de arte.

LA ESTATUA DE MIRTHA

"Hicieron un cuadro mío pintado, con pintura, con los colores. Está en la estación de ómnibus, que es donde entra y sale la gente. Ese es lindo y me lo mandó el intendente. Pero este el busto... Yo pienso que me voy a morir y lo van a dejar ahí", dijo Mirtha, sobre la estatua que está ubicada en la plaza principal de Villa Cañás, localidad en la provincia de Santa Fe.

Mirtha Legrand, nota

“El autor no es de Villa Cañás, es de una ciudad que se llama Casilda, que está cerca de ahí. Eso me lo contó el intendente. Yo no lo conozco. Nunca nos vimos con el autor, no lo conozco”, mencionó la conductora. “Se me ocurre que el bronce no debe ser muy fácil de trabajar, el metal. Entonces, me hizo una boca que parecería que no soy yo. Me veo y digo ‘¿yo soy esa?”, contó Legrand.