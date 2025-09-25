Qué dijo Marcelo Tinelli sobre su separación de Millet Figueroa

"Nos separamos con Milett, le mando un beso", se sinceró Marcelo, al aire de Estamos de paso, el programa que marca su desembarco en el mundo del stream, por Carnaval, al anunciar el final de su vínculo con la artista peruana, con la que llevaba 2 años de relación, con varias versiones de ruptura en el medio.

"Llegamos al final de una relación hermosa que duró dos años, le mando un beso gigante", insistió Tinelli, en manifestar públicamente la buena onda que tiene con la ahora su expareja. "El amor que le tengo no va a cambiar, se va a modificar para ponerse en otro lugar...", explicó, el conductor.

"Llegamos a un final de ciclo muy lindo. La quiero y la amo mucho, pasamos dos años hermosos", definió Marcelo, dejando en claro lo "bien" que le hizo la relación amorosa con Millet, durante el tiempo que duró, y que se basaba en verse "cada tanto" cuando alguno de los 2 viajaba para encontrarse con el otro, en algún punto del mundo.

LA HISTORIA DE AMOR DE TINELLI Y MILLET

Marcelo y Millet se conocieron en el 2023, cuando El Tirri, primero del presentador de tevé, le insistió para que la animadora del país hermano sea parte del Bailando... El flechazo fue inmediato y arrancaron una relación sentimental que, durante el tiempo que ella estuvo en el certamen de danza y show, se mantuvo continúo. Después, empezaron las intermitencias y se veían cada tanto, considerando que cada uno reside en países distintos.

Marcelo Tinelli, nota

"No sé por qué se dio ahora. Pero yo siempre digo que aprendí durante todo este tiempo a estar soltero y estar soltero no quiere decir que no haya visto a alguna chica o me haya encontrado con mujeres, con amigos, familia. Lo que me pasó con Milett no me había pasado, naturalmente, con otras personas. Salta a la vista no porque lo haya hecho público. Salta a la vista porque algo me pasó diferente y evidentemente tiene que ver cuando vos 'matcheás' con alguien, es diferente a con otras personas. Sin desmerecer a alguien anteriormente, me pasó algo desde el primer día que la vi", supo decir, Tinelli. Fin del amor.