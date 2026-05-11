"Cualquiera con un micrófono dice cualquier p...": tenso cruce entre Nati Jota y Bachrach

Más tarde hubo otro cruce cuando Toto Kirzner intentó seguir una explicación sobre neurotransmisores y Bachrach lo corrigió de manera tajante: “No, serotonina. No estás escuchando nada”.

Así fue el tenso cruce entre Bachrach y Nati Jota en Olga

el teno cruce entre Bachrach y nati jota

En otro tramo de la charla, el especialista cuestionó directamente a Nati Jota cuando la conductora contó que suele sentir alivio momentáneo al consumir alcohol, aunque luego el malestar vuelve. “Tenés que hacer terapia, ¿hacés terapia?”, le preguntó Bachrach. Cuando ella respondió que sí estaba en tratamiento, el invitado insistió: “Bueno, cambia de terapeuta”. Las respuestas generaron evidente incomodidad en el estudio y el intercambio comenzó a volverse cada vez más tenso.

Sobre el cierre, Bachrach intentó descomprimir el ambiente al señalar que “Nati quiere cerrar, está apurada”, pero la conductora fue tajante. “No, no estoy para nada apurada pero se terminó la columna. Gracias por haber venido”, respondió antes de despedirlo al aire mientras el especialista se quitaba los auriculares. El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la actitud del divulgador durante toda la entrevista y respaldaron a los integrantes del programa.

En paralelo, el nombre de Nati Jota también volvió a circular en redes por una reciente reflexión personal que compartió sobre su decisión de dejar de fumar. La conductora contó las dificultades de la abstinencia y el temor inicial a convivir para siempre con las ganas de consumir tabaco. “Parece imposible la idea de algún día no tener tantas ganas, pero sucede”, escribió días atrás en X, en un mensaje que recibió cientos de respuestas de seguidores que compartieron experiencias similares.