"Cualquiera con un micrófono dice cualquier p...": tenso cruce entre Nati Jota y Bachrach

El divulgador científico protagonizó varios momentos incómodos al aire y lanzó frases que generaron malestar en el programa. Mirá los cruces que el especialista mantuvo también con Elial Moldavsky y Toto Kirzner.
Un momento de máxima tensión se vivió en el streaming OLGA durante la visita de Estanislao Bachrach a Sería Increíble, el programa que conducen Nati Jota, Eial Moldavsky, Toto Kirzner y Noelia Custodio. La entrevista comenzó con un intercambio sobre neurociencia y bienestar, pero rápidamente derivó en cruces incómodos entre el especialista y los integrantes del ciclo.
La situación escaló cuando Bachrach lanzó una frase contra los conductores que terminó de romper el clima en vivo: “Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez y no sabe decir no sé”.
El primer momento incómodo ocurrió cuando Nati Jota le consultó sobre los efectos del alcohol en la serotonina y Bachrach respondió: “No lo sé”. La conductora reaccionó con ironía: “Ah, es que no lo sabés. Ok, perfecto. Bueno, Tani, gracias por haber venido”. Más adelante, la tensión volvió a crecer cuando ella le marcó que evitaba responder algunas preguntas. “Cuando te hago una pregunta me decís ‘no te quiero contestar’”, le reprochó. El especialista respondió con dureza: “Eso es la Argentina. Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez con tal de no decir ‘no sé’”.
El clima también se volvió incómodo con Eial Moldavsky, que intentó aportar su mirada sobre la felicidad y fue interrumpido abruptamente por Bachrach. “A mí no me importa lo que vos pensás”, le respondió el divulgador, mientras el conductor intentaba desarrollar una idea. Con sarcasmo, Moldavsky contestó: “Bueno, me bajo”, y permaneció varios minutos en silencio.
Más tarde hubo otro cruce cuando Toto Kirzner intentó seguir una explicación sobre neurotransmisores y Bachrach lo corrigió de manera tajante: “No, serotonina. No estás escuchando nada”.
En otro tramo de la charla, el especialista cuestionó directamente a Nati Jota cuando la conductora contó que suele sentir alivio momentáneo al consumir alcohol, aunque luego el malestar vuelve. “Tenés que hacer terapia, ¿hacés terapia?”, le preguntó Bachrach. Cuando ella respondió que sí estaba en tratamiento, el invitado insistió: “Bueno, cambia de terapeuta”. Las respuestas generaron evidente incomodidad en el estudio y el intercambio comenzó a volverse cada vez más tenso.
Sobre el cierre, Bachrach intentó descomprimir el ambiente al señalar que “Nati quiere cerrar, está apurada”, pero la conductora fue tajante. “No, no estoy para nada apurada pero se terminó la columna. Gracias por haber venido”, respondió antes de despedirlo al aire mientras el especialista se quitaba los auriculares. El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la actitud del divulgador durante toda la entrevista y respaldaron a los integrantes del programa.
En paralelo, el nombre de Nati Jota también volvió a circular en redes por una reciente reflexión personal que compartió sobre su decisión de dejar de fumar. La conductora contó las dificultades de la abstinencia y el temor inicial a convivir para siempre con las ganas de consumir tabaco. “Parece imposible la idea de algún día no tener tantas ganas, pero sucede”, escribió días atrás en X, en un mensaje que recibió cientos de respuestas de seguidores que compartieron experiencias similares.
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