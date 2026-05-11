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La emoción de Mario Pergolini después de la muerte de su mamá: "Gracias a todos"

El conductor regresó a su programa de Vorterix y agradeció las muestras de cariño recibidas. También volverá a ponerse al frente de su ciclo de El Trece.

Luego de atravesar un difícil momento personal por la muerte de su mamá Beatriz, Mario Pergolini suspendió las grabaciones de dos emisiones de Otro Día Perdido, en El Trece, para acompañar a su familia y atravesar el difícil momento.

Este lunes, el conductor regresó a su programa de Vorterix y aprovechó el espacio para agradecer el apoyo recibido en los últimos días.

Luego, Pergolini sumó: “Gracias a todos por el cariño, han sido todos muy gentiles conmigo y con mi familia, y muy respetuosos. No tengo más que palabras de agradecimiento en este momento”.

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Además, este lunes también vuelve al ciclo junto a Agustín Aristán y Evelyn Botto, luego de unos días de ausencia. El jueves y el viernes, el canal puso en pantalla los mejores momentos de programas anteriores.

La invitada de la noche de este lunes será Marcela Kloosterboer y podrá verse por El Trece a las 22.30, junto con las demás secciones habituales del programa. Mientras que Inés Estévez será la invitada de martes y el resto de la semana recibirá a Dante Spinetta, Roly Serrano y Diego Latorre.

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