La emoción de Mario Pergolini después de la muerte de su mamá: "Gracias a todos"

Embed Gracias por el respeto y el cariño. pic.twitter.com/tlDf7rfQcp — Vorterix (@Vorterix) May 11, 2026

Además, este lunes también vuelve al ciclo junto a Agustín Aristán y Evelyn Botto, luego de unos días de ausencia. El jueves y el viernes, el canal puso en pantalla los mejores momentos de programas anteriores.

La invitada de la noche de este lunes será Marcela Kloosterboer y podrá verse por El Trece a las 22.30, junto con las demás secciones habituales del programa. Mientras que Inés Estévez será la invitada de martes y el resto de la semana recibirá a Dante Spinetta, Roly Serrano y Diego Latorre.