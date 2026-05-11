Qué dice la tremenda carta que Mauro Icardi le dedicó a sus hijas con Wanda Nara

El jugador de fútbol publicó una carta dedicada a sus hijas con la conductora, de las que vive a miles de kilómetros de distancia.
Mauro Icardi volvió a encender la interna con su exmujer y madre de sus dos hijas, Wanda Nara. Tras conseguir el cuarto título consecutivo del Galatasaray, de abrazarse en el campo de juego primero con la China Suárez, su actual mujer y luego, con los tres hijos de ella. Y, tras recibir centenares de críticas en redes sociales, con Inteligencia Artificial el jugador de fútbol publicó un contundente descargo por la ausencia de Francesca e Isabella, en la final deportiva.
“Ustedes también son parte de todo esto mis princesas hermosas", comenzó Mauro, su escrito, en su cuenta oficial de Instagram. “Nos quisieron separar con falsas denuncias, nos quisieron alejar con mentiras. Intentaron distanciarnos aprovechándose de una Justicia incapaz, de personas sin valores y de historias inventadas para intentar dañarnos”.
“Nos quisieron hacer creer públicamente que nuestro vínculo podía romperse, que el amor de un padre hacia sus hijas podías apagarse por decisiones ajenas, manipulaciones o intereses oscuros”, aseguró, Icardi, con un largo descargo, que subió a su historial. “Pero hay algo que nunca entendieron, el amor real no se ensucia, no se compra y no se destruye”.
“Nuestro vínculo jamás estuvo en duda, ni un solo día, porque más allá de cualquier intento por separarnos, ustedes siempre estuvieron en mi corazón, en cada pensamiento, en cada lágrima, en cada sonrisa y en cada paso que di. Todo lo que hago también es por ustedes, cada esfuerzo, cada caída, cada vez que me levanté cuando muchos querían verme destruido", destacó, Mauro.
"Y hoy, mientras seguimos haciendo historia, quiero que sepan algo que nadie jamás podrá cambiar: ustedes también son parte de esta historia porque detrás de cada campeonato, de cada alegría y de cada momento importante de mi vida, siempre estuvieron ustedes como mi fuerza más grande”, expresó, Mauro.
"Las amo con toda mi alma y pase lo que pase, siempre voy a estar para ustedes”, cerró, Icardi, dejando al descubierto, tal vez, sus sentimientos más profundos, en tiempos en donde se empieza a definir su futuro profesional, con la incertidumbre de si será en Turquía o en alguna otra parte del mundo.
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