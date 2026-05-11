Qué dice la tremenda carta que Mauro Icardi le dedicó a sus hijas con Wanda Nara

Mauro Icardi, nota 2

EL DESCARGO DE ICARDI

"Y hoy, mientras seguimos haciendo historia, quiero que sepan algo que nadie jamás podrá cambiar: ustedes también son parte de esta historia porque detrás de cada campeonato, de cada alegría y de cada momento importante de mi vida, siempre estuvieron ustedes como mi fuerza más grande”, expresó, Mauro.

Mauro Icardi, nota 3

"Las amo con toda mi alma y pase lo que pase, siempre voy a estar para ustedes”, cerró, Icardi, dejando al descubierto, tal vez, sus sentimientos más profundos, en tiempos en donde se empieza a definir su futuro profesional, con la incertidumbre de si será en Turquía o en alguna otra parte del mundo.