Dua Lipa demandó a Samsung por una cifra millonaria: qué pasó

Dua Lipa



Pero no reclaman solo el copyright, sino que también la infracción de marca y apropiación indebida del parecido físico. La cantante se enteró del uso de su imagen por primera vez en junio de 2025, gracias a las publicaciones de algunos de sus fans por una supuesta "campaña", a la que se refirieron como la 'Dua Lipa TV Box'.



Asimismo, se pudo comprobar que, según posteos en redes sociales, muchos clientes compraron el producto por la aparición de Dua Lipa en la caja. "Ni siquiera pensaba comprar un televisor, pero vi la caja y decidí llevármelo", afirmaba uno de los comentarios.

NO es la primera vez que el equipo de la cantante alza la voz. Desde que se hizo notorio, reclamaron a Samsung, pero la empresa hizo caso omiso de los reiterados avisos para dejar de utilizar su imagen.