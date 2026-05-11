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Dua Lipa demandó a Samsung por una cifra millonaria: qué pasó

La cantante le exige a la empresa tecnológica multinacional la suma de 15 millones de dólares. Usaron su imagen si autorización.

Dua Lipa sorprendió a la prensa mundial y esta vez sin música de por medio, sino con un inesperado y contundente reclamo: demanda a Samsung por la suma de 15 millones de dólares (13,2 M de euros), debido a que la cantante alegó que utilizaron su imagen en el embalaje de televisores sin permiso.

"Los embalajes diseñados para aprovechar indebidamente el éxito, ganado con esfuerzo, de Dua Lipa para promocionar y vender los productos de Samsung", expresa la demanda. De hecho, la investigación constató que la imagen fue tomada durante la actuación de la estrella pop en 2024, en el Austin City Limits Music Festival. El evento está protegidos por derechos de autor, pertenecientes a la propia Dua Lipa.


Dua Lipa


Pero no reclaman solo el copyright, sino que también la infracción de marca y apropiación indebida del parecido físico. La cantante se enteró del uso de su imagen por primera vez en junio de 2025, gracias a las publicaciones de algunos de sus fans por una supuesta "campaña", a la que se refirieron como la 'Dua Lipa TV Box'.

Asimismo, se pudo comprobar que, según posteos en redes sociales, muchos clientes compraron el producto por la aparición de Dua Lipa en la caja. "Ni siquiera pensaba comprar un televisor, pero vi la caja y decidí llevármelo", afirmaba uno de los comentarios.

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NO es la primera vez que el equipo de la cantante alza la voz. Desde que se hizo notorio, reclamaron a Samsung, pero la empresa hizo caso omiso de los reiterados avisos para dejar de utilizar su imagen.

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