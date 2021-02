Daft Punk anunció su separación tras 28 años de carrera

A través de un video publicado en su cuenta de oficial de YouTube llamado “Epilogue”, extraído de su película Electroma (2006), el proyecto informó su fin con dos guantes y los años en que estuvieron activos (1993-2021).

image.png Daft Punk anunció su separación con un video en su cuenta oficial de YouTube

Daft Punk se formó en París en 1993. Su álbum debut, Homework de 1997, fue un hito en la música dance, con los clásicos "Around the World" y "Da Funk". Con el lanzamiento de Discovery, en 2001, el dúo había comenzado a hacer apariciones públicas con los trajes de robot que llegaron a definir su identidad visual.

Las canciones "One More Time" y "Harder, Better, Faster, Stronger" los consolidaron como superestrellas mundiales, un estado que continuaron expandiendo en los años siguientes con discos que incluyen el álbum de la banda sonora de Tron: Legacy.