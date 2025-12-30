Dalma Maradona en "guerra" con sus tías, que fueron procesadas: "No creo que sean inocentes"

En ese caso, están enfrentados los herederos, con Dalma, Gianinna, Diego Juniors, Jana y Dieguito Fernando unidos en un mismo reclamo con Matías Morla, quien fue abogado de Diego, y las hermanas del exjugador. En septiembre, la Justicia procesó al especialista en leyes y a dos de las hermanas de Maradona por presunta apropiación y explotación indebida.

Ellos apelaron, pero, este último 29 de diciembre, se confirmó el procesamiento. Y fue Dalma quien, en una nota telefónica para A la tarde, por América, habló sobre el enfrentamiento con sus tías. "Para mí, es una felicidad absoluta. Hace cinco años que estamos con esto y estamos muy felices de terminar el año con esta resolución", dijo, en referencia a la resolución judicial que involucra a Morla como así, también, a Rita y a Claudia Nora.

"Cuando una persona fallece, todo pasa directamente a sus hijos, salvo que haya dejado algo escrito. No hay nada firmado, como quieren hacer creer, y todavía seguimos batallando esta situación insólita", manifestó Dalma, al aire del ciclo conducido por Karina Mazzocco. "El abogado de mi papá, al tener su firma en ese momento, se pasó a él mismo la marca. De algunos negocios nos esterábamos porque nos contactaban a los hijos, pero otros no tenemos ni idea".

EL DETRÁS DEL CONFLICTO FAMILIAR

"El día de mañana, no queremos que se use el apellido para cualquier cosa que les de plata a ellos, con algo que no represente a mi papá...", explicó Dalma. "Hablo por mí y Gianinna, a nosotras nos duele tenerlas, a nuestras tías, del otro lado, no nos da lo mismo. Cuando pasó lo de mi papá, yo hablé con una de ellas para explicarle cómo nos íbamos a manejar. Mi papá no se merecía tener a su familia dividida".

Diego Maradona con hermanos

"Nuestra relación fue buena cuando estuvo él. Cuando no estuvo más, pasó a ser inexistente, nosotras dejamos de existir para ellas", apuntó Dalma, sobre el "cambio de actitud" de sus tías para con ella y con Gianinna. "No creo que ellas sean inocentes de no saber cuáles son los negocios que manejan".

"No todas mis tías tienen las mismas posibilidades y no a todas se les reparte de la misma manera, eso me parece muy injusto. Mi papá quería que todas las hermanas estén bien, no unas sí y otras no, y eso no tiene que ver con nosotras", cerró, Dalma.

Dalma maradona, nota 1 Gianinna Maradona y su reacción tras conocerse el procesamiento de sus tías y de Matías Morla.

Dalma Maradona contra sus tías