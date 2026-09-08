Dani La Chepi presentó a su pareja por primera vez en las redes sociales

Una relación que decidió mantener en privado

La relación entre la actriz y “Juli” ya había sido comentada por ella en distintas oportunidades. En abril de 2025, durante una entrevista con Puro Show, La Chepi había contado que su pareja trabaja como paseador y entrenador de perros y que había decidido no revelar públicamente su nombre real.

Según explicó en aquel momento, el hombre es conocido en la zona norte del Gran Buenos Aires y trabaja desde joven paseando y entrenando animales. La actriz contó además que lo conoció después de adoptar a su perra Rumba.

La Chepi también había explicado que el vínculo es una relación abierta. En aquella entrevista sostuvo que, para ella, ese tipo de relación requiere sinceridad entre las personas involucradas y relató algunas situaciones que atravesó con parejas anteriores.

Según su relato, el vínculo comenzó cuando "adopté a mi primera perra Rumba y él habló con una amiga y le recomendó que él me la podía pasear”.

Con el tiempo, la relación pasó de ese primer contacto vinculado a sus mascotas a un vínculo sentimental. La actriz recordó que inicialmente él iba a su casa para pasear a sus perros y que, posteriormente, comenzaron a compartir otros momentos.