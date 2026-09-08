Dani La Chepi presentó a su pareja por primera vez en las redes sociales

La actriz compartió una foto junto a “Juli”, el paseador de perros con quien mantiene una relación abierta. En redes, destacó el acompañamiento que recibió durante un momento difícil.
Dani La Chepi presentó públicamente a su pareja con una publicación dedicada a su cumpleaños y confirmó que continúa en una relación con el hombre al que durante los últimos meses llamó “Juli” para preservar su identidad.
La actriz utilizó sus historias de Instagram para compartir una fotografía junto a él y despejar las dudas que habían surgido sobre el estado del vínculo. “No, no me separé. Seguimos más juntos que nunca”, escribió al comienzo del mensaje.
En la publicación, La Chepi también hizo referencia al acompañamiento que recibió por parte de su pareja durante un período personal complejo. “Desde mi recaída, Juli fue mi sostén, sin otro interés que quererme, cuidarme y acompañarme. Y eso hacemos: nos acompañamos”, expresó.
La actriz definió además el vínculo que mantienen y destacó distintas facetas de su compañero. “Buen padre, querido por sus hijas, por la madre de ellas, por todo el barrio”, escribió. Finalmente, cerró el mensaje con una declaración de afecto: “Mi compañero: eso somos. Compañeros. Gracias Juli por tu amor y por cuidarnos a los 7” en referencia a ella, su hija Isabella y sus cinco perros.
La relación entre la actriz y “Juli” ya había sido comentada por ella en distintas oportunidades. En abril de 2025, durante una entrevista con Puro Show, La Chepi había contado que su pareja trabaja como paseador y entrenador de perros y que había decidido no revelar públicamente su nombre real.
Según explicó en aquel momento, el hombre es conocido en la zona norte del Gran Buenos Aires y trabaja desde joven paseando y entrenando animales. La actriz contó además que lo conoció después de adoptar a su perra Rumba.
La Chepi también había explicado que el vínculo es una relación abierta. En aquella entrevista sostuvo que, para ella, ese tipo de relación requiere sinceridad entre las personas involucradas y relató algunas situaciones que atravesó con parejas anteriores.
Según su relato, el vínculo comenzó cuando "adopté a mi primera perra Rumba y él habló con una amiga y le recomendó que él me la podía pasear”.
Con el tiempo, la relación pasó de ese primer contacto vinculado a sus mascotas a un vínculo sentimental. La actriz recordó que inicialmente él iba a su casa para pasear a sus perros y que, posteriormente, comenzaron a compartir otros momentos.
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