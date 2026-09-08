Los Pimpinela llegan al cine

La película -que se encuentra en etapa de desarrollo- llevará a la pantalla la historia de uno de los nombres más exitosos de la música popular latinoamericana.
Lucía y Joaquín Galán van a contar en pantalla grande lo que durante más de cuarenta años contaron en canciones, la película se llamará "Pimpinela, el origen de la leyenda" y se filmará en el primer semestre del 2027 para llegar a los cines a fines de ese mismo año. “Después de algunas décadas contando historias a través de nuestras canciones llegó el momento de contar la nuestra en pantalla grande” expresaron los hermanos al momento de firmar el contrato.
El equipo a cargo de llevar esta historia al cine tiene basta experiencia en el circuito argentino de biopics musicales para el gran público. El filme será dirigido por Lorena Muñoz, la misma de "Gilda, no me arrepiento de este amor" y "El Potro, lo mejor del amor", mientras que el guión estará a cargo de la propia directora junto al actor y escritor Mario Segade, autor de series como "El puntero", "Epitafios" y "Resistiré", entre otras. La producción corresponde a Fam Contenidos -"El Potro", "Pipa"- y Sipur Studios -"Bad Boy"-, en coproducción con Costes Studio y Loishka.
La película arrancará en la casa de Lucía y Joaquín, dos hijos de inmigrantes españoles, que crecieron entre Recoleta y San Telmo. El padre era gastronómico y se juntaba con amigos en El Palacio de la Papa Frita, en la avenida Corrientes. La madre, modista de alta costura. “Venimos de una familia de clase humilde. Era al colegio, esperar a juntar el dinero para comprar ropa, o para viajar después de unos años a visitar a la familia a España”, recordó Lucía. Joaquín estudiaba Ciencias Económicas y pidió prórroga del servicio militar y lo suyo fue “la unión del tango con queja y la copla de los ’50 de España” y de esa mezcla salió el formato que los hizo únicos: dos voces, un diálogo, una pelea de pareja convertida en estribillo.
Ese formato -"A esa", "Dímelo delante de ella" y "Olvídame y pega la vuelta", entre otros exitos- atravesó América Latina y España, con versiones en inglés, italiano y portugués. En más de cuatro décadas editaron 24 discos, sumaron unos 100 reconocimientos entre oro, platino y diamante, y se estiman 40 millones de álbumes vendidos y cantaron en el emblemático Madison Square Garden.
La biopic promete el detrás de esas canciones: la lucha familiar, los primeros años en Buenos Aires y el momento en que dos hermanos se convirtieron en un dúo con impronta teatral.
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