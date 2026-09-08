Los Pimpinela llegan al cine

La película arrancará en la casa de Lucía y Joaquín, dos hijos de inmigrantes españoles, que crecieron entre Recoleta y San Telmo. El padre era gastronómico y se juntaba con amigos en El Palacio de la Papa Frita, en la avenida Corrientes. La madre, modista de alta costura. “Venimos de una familia de clase humilde. Era al colegio, esperar a juntar el dinero para comprar ropa, o para viajar después de unos años a visitar a la familia a España”, recordó Lucía. Joaquín estudiaba Ciencias Económicas y pidió prórroga del servicio militar y lo suyo fue “la unión del tango con queja y la copla de los ’50 de España” y de esa mezcla salió el formato que los hizo únicos: dos voces, un diálogo, una pelea de pareja convertida en estribillo.