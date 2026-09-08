Los polémicos detalles de la separación de La Joaqui y Luck Ra

La Joaqui y Luck Ra se conocieron en 2024, en una fiesta de 15 y su primera cita fue un combate de boxeo. Estuvieron juntos durante dos años. Ella tiene 32 años y dos hijas; se mudó a San Isidro y llegó a comprarse una casa cerca de la de él. Él tiene 25 y estaba en un pico de carrera. El entorno del cantante curtetero dijo entonces que él “empezó a sentir que no podía con esa vida”, la de armar familia con ella, tan pronto.

Después de la separación aparecieron otros nombres, circuló el rumor de Tuli Acosta, mientras que Luck Ra insinuó que La Joaqui estaba saliendo con “un ex gran amigo” el cantante Tiago PZK. Ella respondió que se conocen desde chicos y que esa historia es anterior e independiente de él. Este martes, Joaquina subió un descargo más duro, dijo que calló cosas “que podrían haberte dejado muy mal parado”, no por miedo, “sino por cariño y por códigos”, y que el cantante cuartetero confundía su silencio con falta de memoria.