Los polémicos detalles de la separación de La Joaqui y Luck Ra

Del comunicado de separación en buenos términos, a la versión de lo que pasó en Madrid, al barco con amigos y prostitutas y el cruce en redes sociales.
La ruptura de la relación entre La Joaqui y Luck Ra se anunció oficialmente el 29 de julio con un comunicado que hablaba de “deseos de un futuro y etapas distintas”, de que el cantante cordobés “siempre amó” a las hijas de ella -Shaina y Eva- y de un pedido de “piedad mediática”. La representante de música urbana lloró en su programa de Luzu y dijo que se quería casar, que no había habido infidelidad ni toxicidad, que solo no les había dado el timing. Dos meses después, esa versión tan prolija y ordenada se quebró.
El lunes 7 de septiembre, en "SQP -Sálvese quien pueda", Yanina Latorre reconstruyó -según la información brindada por el círculo íntimo de la cantante- otro relato muy distinto al que se conoció en primer momento. Según contó la conductora del programa de América TV, Luck Ra la habría invitado a Madrid con flores y promesa de viaje romántico y ella, que atravesaba un mal momento económico, armó la valija sin pensar demasiado y llegó de madrugada. Pero lo que parecía un viaje soñado, poco a poco se transformó en pesadilla: nadie la fue a buscar, la clave para ingresar al departamento que le habían pasado era incorrecta, cuando ingresó, encontró comida tirada por todos lados, vómitos, alcohol, amigos dormidos.
Cuatro días después, según relató Yanina Latorre, “la dejó delante de todos los amigos” y “la echó como a un perro”, por lo que ella se terminó yendo sola al aeropuerto, sin plata para el Uber, y tuvo que pedir que le pagaran el viaje desde la Argentina.
Pero la pesadilla para La Joaqui no había terminado, según contó la conductora de "SQP", en el aeropuerto le escribió por Instagram una mujer que se presentó como trabajadora sexual y le dijo -con pruebas- que en Ibiza él y sus amigos habían alquilado un barco y contratado a tres prostitutas, y que entre ellos también se besaban “a cambio de un cigarrillo”. Latorre aclaró que no da el nombre de la mujer “porque es su laburo”.
La Joaqui y Luck Ra se conocieron en 2024, en una fiesta de 15 y su primera cita fue un combate de boxeo. Estuvieron juntos durante dos años. Ella tiene 32 años y dos hijas; se mudó a San Isidro y llegó a comprarse una casa cerca de la de él. Él tiene 25 y estaba en un pico de carrera. El entorno del cantante curtetero dijo entonces que él “empezó a sentir que no podía con esa vida”, la de armar familia con ella, tan pronto.
Después de la separación aparecieron otros nombres, circuló el rumor de Tuli Acosta, mientras que Luck Ra insinuó que La Joaqui estaba saliendo con “un ex gran amigo” el cantante Tiago PZK. Ella respondió que se conocen desde chicos y que esa historia es anterior e independiente de él. Este martes, Joaquina subió un descargo más duro, dijo que calló cosas “que podrían haberte dejado muy mal parado”, no por miedo, “sino por cariño y por códigos”, y que el cantante cuartetero confundía su silencio con falta de memoria.
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