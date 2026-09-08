Mirtha Legrand continúa internada: cuál es su estado de salud

En la mañana de hoy, martes 8 de septiembre, el entorno de La Chiqui coincidió en un dato muy alentador: pasó la noche sin sobresaltos, descansó y sigue sin fiebre. Mientras se encuentra en su habitación, habla por teléfono y siempre se encuentra acompañada por un familiar o una de las enfermeras que la viene asistiendo -permanentemente- en los últimos días. Según comentó Nacho Viale -su nieto y productor de "La noche de Mirtha"- “Está muy bien. Mejorando, por suerte”. por su parte Marcela Tinayre ya había bajado la alarma el lunes al declarar “Está rebién. Le pasa esto por salidora y hace frío por las noches”.