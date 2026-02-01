Daniel "Roco" Acosta: de la música a la tele, sin escalas

Sabía que el camino no iba a ser fácil, por eso aprendió con los mejores -como Gerardo Sofovich y Marcelo Tinelli- y forjó un estilo personal que hoy desarrolla en su productora de contenidos digitales para televisión y eventos especiales.

Por sus estudios pasaron importantes figuras del doblaje internacional como Humberto Vélez -la voz de Homero Simpson-, Luis Carreño -Bob Esponja- y Mike Leal -Ash de Pokemon- además del músico estadounidense Marco Mendoza -de Whitesnake- y el cantante dominicano Jean Carlos, entre otros.

En su labor como productor -junto a Diego Mizrahi- ganó un Martin Fierro del Cable por el programa "Jam Session", mientras que como músico tiene dos Premios Gardel, uno integrante de la grupo de Abel Pintos en su disco "Reevolución" (Mejor Album Artista Masculino de Folklore 2011) y otro por Banda de Sonido en Televisión por "Jam Session".

Además, fue uno de los músicos que obtuvo el Grammy Latino al formar parte del grupo que participó en el disco "Amar sin mentiras" de Marc Anthony que logró la distinción otorgada por la Academia Latina de la Grabación (The Latin Recording Academy) de Mejor Álbum Pop Vocal Masculino de 2005, y que también obtuvo un premio Grammy estadounidense al Mejor Álbum de Pop Latino del mismo año.

Del otro lado

Tanto en su labor como músico o como productor de televisión, Daniel "Roco Acosta prefiere permanecer "del otro lado", no quedar expuesto en el centro de las miradas, trabajar en un lugar donde necesite llamar la atención. Sus orígenes.

Teto TV "Teto TV" con Marcelo Teto Medina y Juan Carlos "El Mini" Velázquez, uno de los programas que se generan en Roco Producciones.

Ir a más

Una constante en la profesión -como en la vida- de Daniel Acosta es siempre ir a más, nada de mediatintas, ir a buscar lo que se propone. Su primer día en televisión.

Sofovich

Daniel "Roco" Acosta recuerda sus años junto al gran Gerardo Sofovich, el autor, productor y director televisivo conocido por su exigente sistema de trabajo y sus formas "poco diplomáticas" de expresarse.

image Vanesa, Roco, El Mini, Marisa y Teto, el staff responsable de "Teto TV"

Tinelli

Otro de los grandes referentes con los que trabajó fue Marcelo Tinelli, del que rescata la facilidad de encontrar -entre la multitud de gente que estaba en el estudio- "las gemas" de las cuales se nutría en el programa y también, marca las diferencias de estilo con Gerardo Sofovich.

Chau Polémica, Hola Roco

En 2023, para el 60° aniversario de "Polémica en el Bar", Gustavo Sofovich decide dar un giro al programa y anunció a Marcela Tinayre como conductora, generando -sin saberlo- que Daniel "Roco" Acosta decidiera emprender su camino independiente, que poco tiempo después desembocó en Roco Producciones, su empresa de contenidos audiovisuales.

Ale grate Matías Alé, otro de los actores amigos, con los que ha trabajado Daniel Roco Acosta

Filosofía de vida

A la hora de establecer un ranking de prioridades entre la música, la televisión y la película "Rocky", Daniel "Roco" Acosta no duda ni un segundo en explicar cual queda en el primer lugar. La anécdota tras el llamado del músico rosarino Juan Carlos Baglietto.

ROCKY Trailer de la película "Rocky", de 1976.

Salto internacional

En su trayectoria como músico profesional, Daniel Acosta ha logrado ser el baterista de las bandas de grandes artistas internacionales como el mexicano Cristian Castro o el puertorriqueño Marc Anthony, con quien -incluso- ganó un Grammy Latino-.

PARTE "Parte del Arte" otro de los programas de la factoría Roco Producciones

Lennon

Daniel "Roco" Acosta relata la particular historia que le tocó vivir en Strawberry Fields el sector del Central Park de la Ciudad de Nueva York, lugar que habitualmente visitaba y pasaba el tiempo, el músico y compositor británico John Lennon.

IMA Strawberry Fields el sector del Central Park de la Ciudad de Nueva York que visitaba asiduamente John Lennon

Que la fuerza te acompañe

Daniel Acosta proyecta el futuro de su productora en los próximos años y explica cómo surgió el museo del cine que tiene en sus oficinas, con piezas únicas que pertenecieron a diferentes películas norteamericanas o a sus directores.

Vivi Semienchuk Roco Video que subió a su cuenta de TikTok la conductora Viviana Semienchuk

Sin prisa y sin pausa, Daniel "Roco" Acosta sigue generando contenidos audiovisuales desde su productora.

Predicando con el ejemplo, fiel a su filosofía budista, en sus oficinas no hay gritos ni histeria, y todo se desarrolla armoniosamente, como si se tratara de una bello tema musical.

Debe ser por eso mismo que Daniel "Roco Acosta va con mucha tranquilidad de la música a la televisión, sin escalas y sin sobresaltos.

