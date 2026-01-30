Cazzu encabezó una colecta por los incendios en la Patagonia: cuánto recaudó

Al igual que otros famosos, como María Becerra, la artista decidió donar dinero para colaborar con la compra de equipamiento para las brigadas que están trabajando en búsqueda de controlarlos.

De todos modos, llamó la atención la gran iniciativa que tuvo al ponerse en contacto con Marianela Saavedra, una escritora y poeta del sur argentino, que recientemente había publicado un video en su cuenta de Instagram contando las necesidades que tienen en Chubut. Fruto de este video que se difundió en las redes sociales, Julieta se puso contacto con ella, quien luego contó entre lágrimas.

"Esto se desmadró para bien, es increíble lo que acaba de pasar. Anoche me manda un mensaje Cazzu a raíz de un video mío que estuvo circulando que yo había ido a la zona de los incendios... yo vivo acá en la Patagonia”, le dijo.

Y agregó: “Estar frente al fuego es... se siente mucha desesperación porque no sabés a quién pedirle para que te ayude. Es muy duro para las personas que estamos acá y que hemos pasado antes por esto. La desesperación de poder darle a las brigadas comunitarias lo que necesitan, son personas que se juntan de manera espontánea para ir a atacar la cantidad de focos de incendio que hay".

Entonces, contó que "a los brigadistas hay que darles de comer todos los días, curarlos, gestionarles remedios, hay que darles medias y calzados, reponer las mangueras y las motobombas, todos los días a más de 300 personas".

"Fue como invocar a las mujeres del arte y en eso llegó Cazzu, diciéndome 'yo voy a estar con vos y voy a ayudarte'. No solo me ofreció plata sino que me dijo que ella se quería implicar, quería hacer lo que yo hago. Nos pusimos en el objetivo de conseguir 10 motobombas con mangueras y accesorios que son las que sirven para sacar agua de los arroyos y lagos y 20 mochilas de agua forestales. Y yo pensé que me iba a dar la plata y yo me iba a encargar de todo y no, ella empezó a llamar gente, me hacía videollamadas con el maté toda la mañana”, siguió.

Y sumó: “Es súper amorosa y empática y de repente logró que un montón de cantantes pusieran la plata y se compraron las 10 motobombas y 30 mochilas de agua, guantes, antiparras y un montón de cosas. Fue ella personalmente a un local en Buenos Aires que yo le averigué a pedir precios y presupuestos y a ver los productos. No solo cumplimos el objetivo, sino que lo superamos".

De esta manera, consiguió que artistas como La Joaqui, Luck Ra, Emilia Mernes, Khea y su productor Nico Cotton donaran grandes cifras.

Una de las que se hizo públicas fue la del trapero que brindó cuatro millones de pesos a la causa. También, la escritora compartió las fotos de Cazzu comprando los suministros como motobombas y mochilas de agua, que luego serán enviadas a la zona afectada.