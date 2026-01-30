Murió Catherine O'Hara, actriz de "Mi pobre angelito"

La actriz canadiense, reconocida por su papel de madre en “Mi pobre angelito” y Moira Rose en “Schitt’s Creek”, falleció a los 71 años.
Catherine O’Hara, la actriz que interpretó a la madre de Kevin en Mi pobre angelito, murió este viernes a los 71 años. La noticia fue confirmada por TMZ tras comunicarse con fuentes cercanas a la artista. Hasta el momento, no se conocen las causas de su fallecimiento.
O’Hara se convirtió en un rostro conocido internacionalmente gracias a la saga de “Mi pobre angelito”, estrenada en la década del ’90, y luego reafirmó su prestigio con el papel de Moira Rose en la serie Schitt’s Creek, que la consagró en televisión.
Su trayectoria incluye películas como Best in Show, A Mighty Wind, Beetlejuice y El regreso de Beetlejuice, mostrando un talento versátil que abarcó comedia, drama y cine familiar. En los últimos años trabajó junto a Seth Rogen en la serie The Studio, de Apple TV+, y recibió una nominación al Emmy por su actuación.
El reconocimiento internacional más reciente llegó con Schitt’s Creek, cuya comedia alcanzó un récord histórico en los Emmy 2020, ganando todos los premios principales de la categoría comedia. O’Hara fue premiada por su interpretación de Moira Rose, un personaje que se convirtió en un ícono de la televisión moderna.
Creada por Dan y Eugene Levy, Schitt’s Creek comenzó como un proyecto modesto en Canadá, pero su tono optimista y la evolución de los personajes la transformaron en un fenómeno global.
