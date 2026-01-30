Murió Catherine O'Hara, actriz de "Mi pobre angelito"

7028c3587f94e420ae890ada24 De comedia a drama: una carrera diversa.

O’Hara se convirtió en un rostro conocido internacionalmente gracias a la saga de “Mi pobre angelito”, estrenada en la década del ’90, y luego reafirmó su prestigio con el papel de Moira Rose en la serie Schitt’s Creek, que la consagró en televisión.

Su trayectoria incluye películas como Best in Show, A Mighty Wind, Beetlejuice y El regreso de Beetlejuice, mostrando un talento versátil que abarcó comedia, drama y cine familiar. En los últimos años trabajó junto a Seth Rogen en la serie The Studio, de Apple TV+, y recibió una nominación al Emmy por su actuación.

Últimos logros

El reconocimiento internacional más reciente llegó con Schitt’s Creek, cuya comedia alcanzó un récord histórico en los Emmy 2020, ganando todos los premios principales de la categoría comedia. O’Hara fue premiada por su interpretación de Moira Rose, un personaje que se convirtió en un ícono de la televisión moderna.

Creada por Dan y Eugene Levy, Schitt’s Creek comenzó como un proyecto modesto en Canadá, pero su tono optimista y la evolución de los personajes la transformaron en un fenómeno global.