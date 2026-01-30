La pelea menos pensada: Horacio Pagani contra Diego Leuco

En su descargo, Pagani aseguró sentirse agraviado por las palabras de Leuco y sostuvo que fue sacado de contexto. También defendió su trayectoria profesional y negó haber dicho que las mujeres no puedan comentar fútbol, afirmando que sus expresiones fueron malinterpretadas. El mensaje incluyó referencias personales y cuestionamientos al modo en que el conductor calificó al veterano periodista.

Horacio Pagani le respondió a Diego Leuco de forma tajante, tras las críticas recibidas por

Lejos de limitarse a la aclaración, Pagani apuntó directamente contra Leuco, a quien acusó de faltarle el respeto y de “hacerse el canchero”. En ese marco, el periodista recordó su recorrido laboral y mencionó episodios vinculados al padre del conductor, Alfredo Leuco, lo que elevó el tono del cruce y trasladó la discusión a un plano personal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2017215557599207443?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2017215557599207443%7Ctwgr%5E9f7cbe0354149349a10396e541944e1b0d110770%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fno-te-hagas-el-canchero-horacio-pagani-saco-los-trapitos-y-destruyo-diego-leuco-n618089&partner=&hide_thread=false "Horacio":

Por el cruce de Horacio Pagani con Diego Leuco pic.twitter.com/5X9FMb57o0 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 30, 2026

El origen del conflicto

Las críticas de Leuco surgieron durante su programa de streaming, donde analizó declaraciones previas de Pagani sobre el rol de las mujeres en el fútbol. Allí, el conductor señaló que esos dichos no eran nuevos y cuestionó el lugar de referencia que históricamente se le otorgó al periodista deportivo.

Leuco planteó que el problema no era solo una frase puntual, sino una forma de expresarse que, según él, se repite con distintos temas. Además, recordó situaciones del pasado profesional de Pagani dentro de medios gráficos, vinculadas a su rol jerárquico.