La mujer de Mala Fama explotó tras la versiones de escándalo en la grabación de PH

Berenice, la actual pareja del cantante, habló en medio de un nuevo conflicto en el programa de Andy Kunetzoff. Su pareja habría tenido una definición sobre el amor, que la enojó.
A horas de la supuesta pelea entre Hernán Coronel, líder de Mala Fama, y su mujer, Berenice, ella rompió el silencio. Habló de las versiones que habrían hecho circular los productores de Podemos Hablar, sobre un supuesto nuevo escándalo en las grabaciones, que incluiría al participante de Masterchef Celebrity y su actual mujer. Habría sido porque el artista dijo que conoció el amor, con su anterior pareja, en el programa que se veré este próximo sábado, en la noche de Telefe.
“Ni siquiera pude asistir a la grabación.(…) Me hubiera gustado presenciar y ver a todos grabando y me dijeron que me tenía que correr”, aseguró Berenice, sobre las versiones que indicaron que ella decidió intervenir en la grabación del programa de Andy Kunetzoff, al escuchar los dichos de su pareja, sobre su exmujer.
“Así que en ningún momento tuve contacto con él, ni con la producción, ni con lo que estaban grabando”, remarcó, la joven, en diálogo con SQP, el programa de Yanina Latorre, en las tardes noches de América. Luego, Berenice, también contó que, al terminar la grabación, después de casi tres horas en el estudio de la zona de Palermo, Hernán Coronel se acercó a buscarla, sin hacer mención a algún tipo de inconveniente.
“El que difundió esto debe saber que es mentira porque no pasó nada. Es más, ni siquiera pude cruzar palabras porque no lo vi”, insistió la mujer del cantante. "Él entró a grabar, nunca discutimos ni por nada, no sé lo que están diciendo”, manifestó. Y, además, explicó los supuestos dichos de Coronel sobre el amor, en PH.
"Nunca dijo ‘conocí el amor’, lo van a ver cuando salga el programa, ahí van a ver que nada que ver las frases que están diciendo", aseguró Berenice, esposa de Mala Fama, sobre los supuestos dichos del cantante.
"Nunca dijo ‘conocí el amor’, lo van a ver cuando salga el programa, ahí van a ver que nada que ver las frases que están diciendo... “No discutimos ni por eso ni por nada”, concluyó.
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