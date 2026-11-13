La mujer de Mala Fama explotó tras la versiones de escándalo en la grabación de PH

¿QUIÉN MINTIÓ DETRÁS DEL ESCÁNDALO EN PH?

"Nunca dijo ‘conocí el amor’, lo van a ver cuando salga el programa, ahí van a ver que nada que ver las frases que están diciendo", aseguró Berenice, esposa de Mala Fama, sobre los supuestos dichos del cantante.

"Nunca dijo ‘conocí el amor’, lo van a ver cuando salga el programa, ahí van a ver que nada que ver las frases que están diciendo... “No discutimos ni por eso ni por nada”, concluyó.