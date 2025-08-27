Daniela Celis se enteró al Thiago Medina tuvo un encuentro con Katia "la Tana"

image

Después del “careo” que la Daniela le hizo a Thiago en el programa de streaming "Nadie dice nada", la cronista de "LAM" de América TV fueron a buscar la palabra de la "Tana" sobre los rumores de un vínculo entre ella y el ex de “Pestañela”, algo que reconoció y hasta brindó más detalles sobre el encuentro y de cómo se conocieron.

"Lo conocí en el cumpleaños de Cami (Deniz), que somos amigas, y pegamos buena onda. Nos seguimos en Instagram y todo. Lo demás son... hechos... no estuvimos en su casa, fue en una excasa mía. Me parece un buen pibe, bien. Me sorprende que todo esto se haya destapado. Nunca quise decir nada" reconoció.

La exGran Hermano manifestó su desagrado al ver que había sido nombrada en el “careo” de Daniela a Thiago, cuando ella había guardado discreto el silencio "Como fue una aventura del momento, por ahí nadie quería hablar, por eso cuando vi el video dije: "¿para qué me cuido tanto de hablar si están hablando?".

Después de escuchar la nota de la “Tana”, Daniela Celis -que se encontraba en el estudio de "LAM"- estalló en llanto porque, si bien tenía la sospecha, Thiago se lo había negado varias veces“ No me lo esperaba. No me lo esperaba, la verdad. Le pregunté y no fue sincero conmigo, y enterarme en televisión fue muy fuerte”.

“No me lo merezco, y la gente no sabe qué pasa puertas adentro, tampoco” aseguró la madre de las gemelas Aimé y Laia y fue contundente al señalar que esta fue la gota que rebalsó el vaso "¿Qué saben si estábamos bien, si estábamos mal o si esa semana estábamos juntos? Algo que tengo en claro es que necesitaba saberlo. Necesitaba verlo. Necesitaba saber que estuvo con alguien para poder salir de ahí, porque no podía salir”.

Pare terminar, recordó sus últimos tiempos con su expareja “Yo creo en la familia y lo venía re bien. Lo veía re dulce y como que la estaba remando y le creí todo”.