Martín Migueles ¿el nuevo novio de Wanda Nara?

La panelista Majo Martino de "SQP - Sálvese quien pueda" en América TV, brindó detalles sobre quien sería la nueva pareja de la conductora de "Mastercef Celebrity". “Él se llama Martín Migueles. ¿Saben dónde vive él? Él no tiene casa propia, se la dieron como parte de pago, le deben muchísima guita, todo muy turbio” y agregó “Piccirillo le dio su casa, porque le debe muchísima plata. Como forma de pago le firmó un contrato de alquiler por diez años".

NOVIO

Martino también aseguró que es clase de personas que le gustan a Wanda Nada, y dio un detalle “Salen hace dos o tres meses” .

La conductora Yanina Latorre explicó de que manera se habría iniciado el romance con "el empresario" "Los presentó el Tano, que es un amigo de Wanda, que es amigo de Chaco, su peluquero".

Además dio detalles del escandaloso pasado de Martín Migueles con sus parejas “Tiene varias exmujeres. Con la primera tiene una hija grande, que es a la única que reconoció. Pero con una mujer de hace unos años, en 2020 quedó embarazada, él nunca conoció al niño, se llama León. Con esta chica tiene juicio por alimentos”.

Para terminar, dio a conocer la denuncia que tiene el ex socio de Piccirillo por parte de una de sus parejas "Tiene denuncia por violencia de género con la madre de su hijo. Perdió todos los juicios. La echó de la casa a la mamá de su hijo, estando embarazada para ponerse de novia con una que trabajaba en una inmobiliaria de Nordelta".