Mirtha Legrand reveló por qué Andrea del Boca no le habla hace 25 años

La Chiqui se refirió al enojo de la actriz coincidiendo con el nacimiento de Anna Chiara del Boca. Según relató la conductora, el quiebre se produjo por un comentario que realizó en su programa cuando el embarazo aún no era de conocimiento público: “Conmigo también se enojó muchísimo, nunca más me habló. Fue porque yo dije que estaba embarazada”, recordó la diva.

Mirtha detalló que la información la había escuchado la noche anterior en un programa de radio. “Yo había escuchado la radio esa noche, a Laura Ubfal, que había dicho que estaba embarazada y al día siguiente venía Andrea del Boca al almuerzo. Cuando entró, porque en ese momento yo recibía a los invitados, le dije: 'Andrea, felicitaciones', algo así, no me acuerdo bien las palabras, y eso sirvió para que nunca más me saludara”.

El debate en la mesa también contó con la palabra de Amalia Granata, que se mostró mucho más tajante respecto al presente de la actriz en el reality de convivencia. Granata no le tuvo piedad y calificó a Del Boca de "siniestra", sumándose a la teoría de que su ingreso a la casa de Gran Hermano es una estrategia para intentar limpiar su imagen pública tras las polémicas judiciales de los últimos años.

La grave acusación que pone en riesgo la continuidad de Andrea del Boca en Gran Hermano

El ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: Generación Dorada no sólo sacudió la convivencia dentro de la casa, sino que también desató un escándalo mediático en el exterior. La reconocida actriz se posicionó rápido como una de las figuras del reality, pero su estrategia quedó bajo la lupa. La polémica pone en duda la transparencia de su participación, en un formato donde el aislamiento total es la regla principal en la que se basa el juego.

andrea-del-boca-2191568 Andrea del Boca tendría un "topo" desde la producción de Gran Hermano: Generación Dorada y la audiencia exige su expulsión.

Fue el periodista Guido Záffora quien lanzó una denuncia que podría cambiar el destino de la actriz en el certamen. Según el panelista, la participante contaría con un "topo" externo, específicamente un guionista, que le brinda información privilegiada y consejos tácticos para moverse entre sus compañeros. "Hay una persona que está aconsejando a Andrea", afirmó Záffora, sugiriendo que la actriz estaría rompiendo el pacto de desconexión con el afuera.

De acuerdo con la versión del periodista, las filtraciones incluirían advertencias específicas sobre su pérdida de influencia y el manejo de los espacios comunes. “Le dice ‘guarda Andrea que estás perdiendo poder’ o ‘guarda que te están sacando la cocina’”, detalló Záffora sobre las supuestas indicaciones que recibe la actriz. Ante la gravedad de la acusación, un sector de la audiencia del programa ya comenzó a exigir la expulsión inmediata, mientras la producción analiza si existió efectivamente una vulneración al reglamento.