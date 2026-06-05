Barby Franco contó el calvario que vivió por la violencia de su padre: "Le tenía pánico"

La panelista de Pasó en América contó cómo fue criarse y sobrevivir en una contexto de violencia. Y qué pasó el día que su padre terminó preso.
Barby Franco abrió su corazón para contar su triste historia de amor, marca por la Violencia de Género que su padre ejercía sobre ella y su mamá. La exmodelo, madre de Sara y mujer de Fernando Burlando, relató qué pasaba cada vez que recurría a la policía para hacer la denuncia y cómo se logró que su padre terminara preso.
“Vivimos en la Villa 21-24 hasta mis seis años, calle de tierra y pared de chapa. Yo era feliz, la pasaba bomba, pero no había ni baño de agua caliente...", comenzó a recordar Baby, sobre su infancia, en una entrevista con Pampita, para Infobae.
"Para mí era normal que mi papá desayune vino, que meriende o almuerce vino, todo el tiempo estaba con eso y yo lo veía como normal, que venga y en vez de darme un abrazo me pegue. Yo con diez u once años, le tenía pánico", relató Franco, sobre su lamentable experiencia con el hombre que le dio la vida.
"Iba sin dormir al colegio, en un momento me iba muy mal y decían: ¿qué pasa en la casa de esta chica? Y ahí tuvimos la decisión con mi mamá de denunciarlo. Mi mamá era muy sumisa, muy tímida y no agarraba la iniciativa. Yo la ayudé con la denuncia", recordó, la panelista de Pasó en América, el programa de Sabrina Rojas y Tartu, en las noches de América.
"En ese momento no se escuchaba mucho a la mujer, hicimos siete denuncias y nadie nos escuchaba. Nos decían que era un problema de familia y que lo íbamos a resolver”, compartió Barby, sobre la respuesta que recibía en la comisaria, tras denunciar a su padre por Violencia de Género.
“El tipo (en referencia a Burlando) nos mandó un móvil y a mi casa cayó Prefectura, Gendarmería, la Policía. Fue Fernando. No estaba en mi vida, pero ya estaba en mi vida. No dábamos más. Se lo llevaron preso y nunca sentí tanta paz y felicidad como el momento en el que se lo estaban llevando. Estaba muy feliz por eso. Él estaba borracho. Hicimos todo, lo quisimos internar en la famosa granjita pero nada. De ahí nunca más", compartió, Franco.
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