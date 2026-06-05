Barby Franco contó el calvario que vivió por la violencia de su padre: "Le tenía pánico"

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

"En ese momento no se escuchaba mucho a la mujer, hicimos siete denuncias y nadie nos escuchaba. Nos decían que era un problema de familia y que lo íbamos a resolver”, compartió Barby, sobre la respuesta que recibía en la comisaria, tras denunciar a su padre por Violencia de Género.

“El tipo (en referencia a Burlando) nos mandó un móvil y a mi casa cayó Prefectura, Gendarmería, la Policía. Fue Fernando. No estaba en mi vida, pero ya estaba en mi vida. No dábamos más. Se lo llevaron preso y nunca sentí tanta paz y felicidad como el momento en el que se lo estaban llevando. Estaba muy feliz por eso. Él estaba borracho. Hicimos todo, lo quisimos internar en la famosa granjita pero nada. De ahí nunca más", compartió, Franco.