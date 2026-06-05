Despiden al Indio Solari con una "Misa Ricotera" en Plaza de Mayo

Alejados del llanto, la multitud frente a la Casa Rosada entonó a viva voz los principales éxitos que catapultaron al Indio Solari a la popularidad y transformó el dolor de la pérdida en una manifestación de vigencia cultural.

Quienes llegaron temprano, iniciaron los primeros pogos 45 minutos antes de las 18 horas, momento en que estaba pactado el encuentro que está atravesado por música alusiva en cada rincón.

Un operativo de control desplegado en todo el perímetro cerró algunas calles aledañas a la Plaza de Mayo, mientras que los seguidores de "El Indio", lanzaron cohetes, bengalas de humo rojo y negro, mientras desplegaban banderas con insignias de “Los Redondos” mientras de fondo sonaba el clásico “JiJiJi”.

La convocatoria de los fans del Indio Solari se replicó masivamente en Córdoba, Mar del Plata y en otros puntos del país.

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El mensaje oficial sobre la despedida del Indio Solari

A la espera de que saber que pasará en relación a su velatorio, desde sus redes sociales se confirmó oficialmente que mañana sábado 6 de junio se realizará un despedida pública.

"La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será Parque Leloir), se lo haremos saber", indicó el mensaje que cierra con una señal de afecto: "Gracias por el amor y la paciencia".