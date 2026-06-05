Matan al actor James Handy: fue apuñalado por el hijo de su pareja

Al llegar a la vivienda, los efectivos encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de su propiedad con una herida de arma blanca en el pecho. De inmediato, fue trasladado a un hospital de la zona, donde los médicos confirmaron posteriormente su fallecimiento.

Las autoridades señalaron que Gledhill vive en la misma casa junto a su madre, pareja del actor. Tras el ataque, fue arrestado en el lugar y quedó detenido bajo sospecha de un cargo de asesinato. Su fianza fue fijada en dos millones de dólares.

Embed - James Handy dead: 'Top Gun: Maverick' and 'Jumanji' actor was 81

La muerte de Handy generó repercusión en la industria del entretenimiento debido a su extensa carrera, que se extendió durante varias décadas.

Nacido en Nueva York, participó en numerosas producciones de cine y televisión. Entre sus trabajos más recordados figuran su aparición en "Jumanji" (1995) y su papel de Jimmy, un camarero, en "Top Gun: Maverick" (2022).

También formó parte de series policiales de gran popularidad como "NCIS: Los Ángeles", "The Closer" y "Cold Case".

La noticia fue confirmada por su representante, Pam Ellis-Evenas.

“Con gran tristeza puedo confirmar que el caballero que fue atacado y asesinado el miércoles en Tarzana era el actor James Handy”, expresó en un comunicado.

129824895 La Policía detuvo al hijo de la pareja del artista, principal sospechoso del crimen.

La agente también destacó el perfil humano del intérprete y aseguró: “No podría haber deseado un cliente y amigo más talentoso, humilde y amable que James Handy”.

Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades buscan determinar las circunstancias y el posible móvil del ataque.