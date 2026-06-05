Matan al actor James Handy: fue apuñalado por el hijo de su pareja

El intérprete de 81 años, reconocido por sus trabajos en "Jumanji" y "Top Gun: Maverick", murió tras ser apuñalado en su casa de Tarzana.
El actor estadounidense James Handy, conocido por sus trabajos en cine y televisión, murió a los 81 años tras ser apuñalado en su casa de Tarzana, un barrio ubicado en Los Ángeles. Por el hecho fue detenido Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la novia del artista, quien quedó bajo sospecha de asesinato.
Según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles, los agentes acudieron al lugar luego de recibir una llamada al 911 realizada por una persona que se identificó como el autor del ataque.
“Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”, habría dicho el sospechoso durante la comunicación con los servicios de emergencia, de acuerdo con la versión difundida por las autoridades.
Qué encontraron los policías
Al llegar a la vivienda, los efectivos encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de su propiedad con una herida de arma blanca en el pecho. De inmediato, fue trasladado a un hospital de la zona, donde los médicos confirmaron posteriormente su fallecimiento.
Las autoridades señalaron que Gledhill vive en la misma casa junto a su madre, pareja del actor. Tras el ataque, fue arrestado en el lugar y quedó detenido bajo sospecha de un cargo de asesinato. Su fianza fue fijada en dos millones de dólares.
La muerte de Handy generó repercusión en la industria del entretenimiento debido a su extensa carrera, que se extendió durante varias décadas.
Nacido en Nueva York, participó en numerosas producciones de cine y televisión. Entre sus trabajos más recordados figuran su aparición en "Jumanji" (1995) y su papel de Jimmy, un camarero, en "Top Gun: Maverick" (2022).
También formó parte de series policiales de gran popularidad como "NCIS: Los Ángeles", "The Closer" y "Cold Case".
La noticia fue confirmada por su representante, Pam Ellis-Evenas.
“Con gran tristeza puedo confirmar que el caballero que fue atacado y asesinado el miércoles en Tarzana era el actor James Handy”, expresó en un comunicado.
La agente también destacó el perfil humano del intérprete y aseguró: “No podría haber deseado un cliente y amigo más talentoso, humilde y amable que James Handy”.
Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades buscan determinar las circunstancias y el posible móvil del ataque.
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