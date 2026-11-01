De "no nos hagamos los inocentes" a "se picó": el cruce entre la China Ansa y Santiago Maratea

Pese a que Ansa reiteró en múltiples ocasiones que jamás tuvo la intención de acusarlo y le pidió disculpas, el clima empeoró cuando él la acusó de hacerle gaslighting. Angustiada por la situación y al borde de las lágrimas, la periodista confesó que su familia lo admiraba y que la situación la superaba, lo que llevó a Kusnetzoff a frenar la grabación y ordenar un corte de 20 minutos.

Qué pasó después del corte

Lo ocurrido durante la pausa quedó fuera del aire, pero el regreso evidenció que la tensión seguía intacta. El conductor intentó reconducir el programa hacia un cierre terapéutico y sin agresiones, pero Maratea prefirió profundizar en su postura frente a los medios de comunicación y las sospechas sobre sus colectas: “Nunca robé un mango. Es horrible que me acusen de eso”.

Kusnetzoff defendió a la periodista, señalando que ella no tenía por qué cargar con toda la exposición mediática de él y recordó que los comunicadores también tienen derecho a equivocarse al formular preguntas. Ansa volvió a disculparse y reconoció que su planteo no había sido el adecuado, mientras que Maratea rechazó una reconciliación forzada y sostuvo que una periodista debe hacerse cargo de sus errores. Ante la negativa del influencer de dar por cerrado el conflicto con paños tibios y su descontento con el desarrollo del debate, el conductor dio el asunto por terminado para cuidar el clima del estudio y cerró el programa.