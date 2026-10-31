Durante varios años acompañó a Alfredo Leuco en "Le doy mi palabra", donde participó de un formato que combinaba información, actualidad, espectáculos y comentarios deportivos. En una entrevista con Diario Popular publicada en 2015, definió su rol dentro del equipo con una comparación futbolera: "Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez".

Fanática de Independiente, Giorgi también tenía una marcada pasión por la música y el fútbol, dos intereses que formaron parte de su trabajo frente al micrófono. En los últimos años continuó vinculada a Radio Mitre y fue parte de "Sábado tempranísimo".

Por su labor en ese ciclo, recibió una nominación a los premios Martín Fierro de Radio 2026 en la categoría Labor en locución femenina. Su recorrido profesional estuvo marcado por el trabajo junto a distintas generaciones de periodistas y por su presencia en algunas de las principales emisoras del país.

Lamentamos informar el fallecimiento de Marcela Giorgi, fanática de Independiente y varias veces nuestra voz del estadio. Acompañamos a su familia y seres queridos en este duro momento. Que en paz descanses. https://t.co/YmQOC3G78i — C. A. Independiente (@Independiente) October 31, 2026

El Club Atlético Independiente, del que era hincha, también la despidió con un mensaje en sus redes sociales. La institución recordó que Giorgi fue en varias oportunidades la voz del estadio y expresó sus condolencias a familiares y seres queridos. "Que en paz descanses", señaló el club.