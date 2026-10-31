La locutora y periodista tenía 61 años y desarrolló una extensa trayectoria en Radio Mitre y La 100. También trabajó junto a reconocidas figuras del periodismo nacional.
La locutora y periodista Marcela Giorgi murió a los 61 años. La noticia fue confirmada este sábado al aire de Radio Mitre, emisora en la que desarrolló buena parte de su carrera y donde se convirtió en una de sus voces históricas. En los últimos meses se había alejado de los micrófonos debido a una enfermedad.
La encargada de comunicar el fallecimiento fue Mariel Di Lenarda, periodista y amiga de Giorgi, durante una llamada con Adriana Verón. La noticia generó conmoción entre los integrantes de la radio, que habían recibido reiteradas consultas de los oyentes sobre el estado de salud de la locutora.
Giorgi comenzó a trabajar en radio antes de egresar del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Después de sus primeros pasos en una FM de baja potencia, llegó a La 100 y posteriormente a Radio Mitre, donde construyó una extensa trayectoria.
Uno de los momentos destacados de su carrera fue su participación en el programa "De 7 a 9, música y noticias", junto a Mario Portugal, ciclo con el que obtuvo dos premios Martín Fierro. También compartió espacios de trabajo con figuras como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti.
Durante varios años acompañó a Alfredo Leuco en "Le doy mi palabra", donde participó de un formato que combinaba información, actualidad, espectáculos y comentarios deportivos. En una entrevista con Diario Popular publicada en 2015, definió su rol dentro del equipo con una comparación futbolera: "Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez".
Fanática de Independiente, Giorgi también tenía una marcada pasión por la música y el fútbol, dos intereses que formaron parte de su trabajo frente al micrófono. En los últimos años continuó vinculada a Radio Mitre y fue parte de "Sábado tempranísimo".
Por su labor en ese ciclo, recibió una nominación a los premios Martín Fierro de Radio 2026 en la categoría Labor en locución femenina. Su recorrido profesional estuvo marcado por el trabajo junto a distintas generaciones de periodistas y por su presencia en algunas de las principales emisoras del país.
El Club Atlético Independiente, del que era hincha, también la despidió con un mensaje en sus redes sociales. La institución recordó que Giorgi fue en varias oportunidades la voz del estadio y expresó sus condolencias a familiares y seres queridos. "Que en paz descanses", señaló el club.
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