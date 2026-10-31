Guillermo Coppola se tomó un colectivo y sorprendió al chofer con un regalo para el Superclásico

Durante el viaje, ambos conversaron y el chofer se animó a hacerle un pedido que tenía que ver con su pasión futbolera: conseguir entradas para el Superclásico. Coppola, por su parte, le respondió con una promesa que alimentó su ilusión: “Voy a hacer todo lo posible”.

Carlos reconoció que no esperaba semejante respuesta y que tuvo que juntar coraje para pedirle las entradas. “Tuve mucha vergüenza, no sé cómo me animé, pero le pedí entradas para el Superclásico. Tuve un impulso y se lo dije antes de que se baje”, relató.

bién tuvo un significado emocional para el colectivero. En la entrevista contó que había comenzado su cumpleaños triste porque extrañaba a su papá, un fanático de Boca y de Maradona que ya no está. Por eso, el cruce con Coppola terminó representando mucho más que una anécdota.

“Fue muy movilizante todo. Se siente una ausencia muy fuerte. Pensé en mi viejo, que era hincha de Boca. Era más fanático que todos, sobre todo del Diego. Hoy arranqué triste, mal, y cuando me crucé al Guille me cambió el día. Tuve el mejor regalo que podía tener”, expresó emocionado.

Incluso interpretó el episodio como una señal de su padre: “Este regalo me lo mandó mi viejo. Hoy estaba triste, arruinado. Me lo mandó él. A las ocho de la mañana me apareció el Guille y me cambió el día”.

La ilusión de ir a la Bombonera con sus hijos

Más allá de la posibilidad de conseguir las entradas para el Superclásico, Carlos contó que el encuentro con Coppola generó una enorme emoción en su familia y reavivó un deseo personal: llevar a sus hijos a la Bombonera para ver un Boca-River.

“Si no voy, no voy. No pasa nada. Hace mucho no voy a la Bombonera, los llevaría a mis hijos todos los domingos. La familia estaba muy emocionada con lo que pasó, no nos pasa nunca a nosotros”, explicó.

El chofer también recordó que solamente pudo asistir una vez a un Superclásico junto a su papá, su hermano y su cuñado. Ahora espera que la invitación de Coppola le permita repetir aquella experiencia, pero esta vez acompañado por sus hijos.