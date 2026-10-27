Mbappé, envuelto en una polémica con China: pidió perdón por llamar "dictador" a Mao Zedong y perdió contratos con marcas

Las consecuencias no tardaron en llegar. La televisión estatal CCTV suspendió las transmisiones de LaLiga y de los partidos del futbolista, mientras que las empresas Dongpeng, Mengniu y Milkground cancelaron sus acuerdos publicitarios con el atacante. También se distanciaron de él las plataformas Xiaohongshu y Dongqiudi.

Ante la repercusión internacional, LaLiga también intervino para intentar contener la crisis. Su presidente, Javier Tebas, pidió disculpas en nombre de la competición y sus clubes, y advirtió que “no podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen” la relación con China. Además, anunció la implementación de un protocolo de sensibilización y comunicación junto a las instituciones y los jugadores.

La controversia se suma a otros episodios que tensaron las relaciones entre el fútbol español y el país asiático. En septiembre, medios oficiales chinos cuestionaron al Real Madrid por un mensaje que mencionaba a Nepal y el Tíbet tras una inundación. En abril, el Barcelona se disculpó por la aparición de una bandera de Taiwán en una página vinculada a su academia internacional.

En febrero, el conjunto blanco también difundió disculpas atribuidas a su defensor Dean Huijsen, luego de que republicara en Instagram un contenido considerado racista y ofensivo hacia ciudadanos asiáticos.