Mbappé, envuelto en una polémica con China: pidió perdón por llamar "dictador" a Mao Zedong y perdió contratos con marcas

El delantero del Real Madrid reconoció que sus palabras ofendieron a ciudadanos chinos y se disculpó públicamente, luego de que empresas retiraran sus contratos publicitarios y la televisión estatal suspendiera las transmisiones de LaLiga.
Kylian Mbappé pidió disculpas al pueblo chino tras la controversia que desataron sus declaraciones sobre un meme que lo comparaba con Mao Zedong, el histórico líder del país asiático. A través de un comunicado publicado en chino, francés e inglés, el futbolista reconoció el impacto de sus palabras y manifestó su arrepentimiento.
“Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido”, expresó el atacante francés, quien también admitió que sus comentarios “han herido a muchas personas en China y entre la comunidad china de todo el mundo”.
Para explicar lo sucedido, el delantero del conjunto madrileño hizo referencia a una entrevista reciente, en la que le preguntaron por su meme favorito. “Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China”, reconoció. Luego, cerró su mensaje con una disculpa directa: “Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido. No era en absoluto mi intención”.
El episodio se originó cuando el francés contó que le causaba gracia una imagen en la que su rostro aparecía superpuesto al de Mao Zedong, antiguo dirigente de China. Sus dichos provocaron una fuerte reacción en el país, donde las sátiras sobre figuras históricas vinculadas al Partido Comunista están sujetas a restricciones y pueden derivar en sanciones.
Las consecuencias no tardaron en llegar. La televisión estatal CCTV suspendió las transmisiones de LaLiga y de los partidos del futbolista, mientras que las empresas Dongpeng, Mengniu y Milkground cancelaron sus acuerdos publicitarios con el atacante. También se distanciaron de él las plataformas Xiaohongshu y Dongqiudi.
Ante la repercusión internacional, LaLiga también intervino para intentar contener la crisis. Su presidente, Javier Tebas, pidió disculpas en nombre de la competición y sus clubes, y advirtió que “no podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen” la relación con China. Además, anunció la implementación de un protocolo de sensibilización y comunicación junto a las instituciones y los jugadores.
La controversia se suma a otros episodios que tensaron las relaciones entre el fútbol español y el país asiático. En septiembre, medios oficiales chinos cuestionaron al Real Madrid por un mensaje que mencionaba a Nepal y el Tíbet tras una inundación. En abril, el Barcelona se disculpó por la aparición de una bandera de Taiwán en una página vinculada a su academia internacional.
En febrero, el conjunto blanco también difundió disculpas atribuidas a su defensor Dean Huijsen, luego de que republicara en Instagram un contenido considerado racista y ofensivo hacia ciudadanos asiáticos.
comentar