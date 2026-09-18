Luisa Albinoni defendió enérgicamente a Jorge Porcel

La furia de Albinoni

Luisa Albinoni le dio el movil a "Intrusos" visiblemente alterada y distinguió su historia de la de Barbarossa “Hay que usar la memoria porque Georgina habló del ’87. Estuve con ‘El Gordo’ desde el ’78 hasta el ’83. Sí, después se degeneró. ¿Qué querés que te diga? Es un hombre como cualquier otro”.

La actriz atribuyó el regreso de este tema a la serie sobre la vida de Moria Casán “Revuelven mierda y todo deviene de la serie de Moria. Siempre hubo quejas contra el gordo. La gente habla de acuerdo con cómo le fue en el viaje. Todos se cuelgan de las tetas de Moria, es muy conveniente, da producto”.

Además, pidió que quienes “hace mucho que no trabajan” se dediquen al teatro “algo talentoso y lindo” y dejen de hablar “pelotudeces de los demás, sobre todo de los que están muertos”. También dijo que instruye a su hija “para que se defienda de todas esas cosas, como los acosos”.

El momento más tenso llegó cuando amplió el foco de la polémica “Hay que hablar de otros humoristas, flacos, no gordos, que también acosaban. Hablemos de todo y de las chicas que se metían en los camarines para conseguir cosas. Hay de todo. Los muchachos no son siempre los soretes de la historia”.

Cuando el periodista Daniel Ambrosino insistió para que diera nombres Albinoni explotó “No especulen. No ensucio a nadie, no soy como las demás. Eran muy amigos con el gordo y era una excelente persona. Cortala. Cortala, que a mí estas cosas no me gustan”. Y remató con "¿Por qué se tienen que agarrar de las bolas de un muerto? Déjenlo en paz. Me chupa un huevo lo que digan mis compañeras, me importa solo lo que digo yo”.