Juli Poggio saludó a Wanda Nara con la frase de la China Suárez

La frase que utilizó Juli Poggio para saludar a la conductora de MasterChef Celebrity no es una broma cualquiera. En 2021, cuando el Wandagate todavía no había estallado en público, la China Suárez se metió a un vivo de Instagram de Wanda Nara y la saludó con un “¡Hola Wanda, me muero! ¿Qué hora es allá?”. Ese video se reactivó y viralizó cuando se filtraron los chats entre la actriz y el futbolista y quedó como uno de los recuerdos más citados del escándalo.