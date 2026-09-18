Juli Poggio saludó a Wanda Nara con la frase de la China Suárez

En las grabaciones de la nueva temporada del reality culinario, Juli Poggio irrumpió en el estudio con un saludo que sorprendió a Wanda Nara.
En el comienzo de las grabaciones de la nueva temporada de MasterChef Celebrity la conductora Wanda Nara presentaba a cada uno a los 24 famosos. Cuando le tocó el turno a la ex Gran Hermano 2022/23, la anfitriona la anunció como “Juli Poggio, otra amiga nuestra”, entonces la influencer ingresó rápido y gritó “Hola, Wanda. Me muerooo”, el saludo que Eugenia “la China” Suárez le había hecho a la empresaria y que se volvió viral.
La frase que utilizó Juli Poggio para saludar a la conductora de MasterChef Celebrity no es una broma cualquiera. En 2021, cuando el Wandagate todavía no había estallado en público, la China Suárez se metió a un vivo de Instagram de Wanda Nara y la saludó con un “¡Hola Wanda, me muero! ¿Qué hora es allá?”. Ese video se reactivó y viralizó cuando se filtraron los chats entre la actriz y el futbolista y quedó como uno de los recuerdos más citados del escándalo.
El saludo Poggio no es casual, ya en ediciones anteriores de MasterChef Celebrity la conductora de encargó se tirar permanentemente dardos a la actual pareja de su ex. Wanda alentó a Julia Calvo con un “las amigas de mis enemigos son mis amigas” y al músico Rusherking -ex de Suárez- con “los ex de mis enemigas también son mis amigos”.
El saludo irónico de la influencer también tiene otro antecedente mas personal. En diciembre de 2025, Juli Poggio y la China Suárez se cruzaron en las redes sociales, cuan la ex GH preguntó si la ex Chiquititas “actuaba” en la serie "Hija del Fuego", entonces, al actual novia de Mauro Icardi le recordó que de chica la veía en los pasillos de Pol-ka “toda producida” buscando un personaje.
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