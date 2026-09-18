Susana Giménez reveló el motivo por el que no tiene más hombres en su vida: "Siempre terminé mal"

La diva de todos los tiempos se sinceró sobre la razón que la alejó para siempre del amor. "Sola estoy mucho mejor, en paz".
Susana Giménez empezó a reaparecer públicamente después de un intenso tratamiento corporal que le devolvió las ganas de moverse de un lado para el otro. La conductora habló con el cicloAmor y fuego, ciclo de la televisión peruana emitido por Willax y liderado por Rodrigo González y Gigi Mitre, donde explicó por qué le cerró definitivamente la puerta al amor.
"Al amor lo he dejado para siempre. Ya con la última experiencia me valió. Va, en realidad, con la anterior”, reconoció Susana, al referirse a sus años en pareja con Jorge Rama, actual marido de Verónica Lozano.
"No, no me interesa estar acompañada, así estoy mucho mejor”, sostuvo, Giménez, con posición tomada, sobre sus vínculos amorosos. “No sufro por nadie. No tengo que pagar nada que me corresponda. Estoy tranquila”.
"No tendría una cita ni con un galán. Pensá que tengo mis pudores. Mi cuerpo no es el escultural que supe tener. Tengo celulitis...", se sinceró, la diva, que no trabaja en la tevé abierta local hace dos años. "Amé demasiado y terminé, casi siempre, mal".
"Estoy mucho con mis perros en la chacra y estoy muy feliz”, contó Susana, sobre las largas temporadas que pasa instalada en su chacra de Punta del Este, en Uruguay. “Hago almohadones de petit point. Hago cosas para entretenerme, pero yo nunca me aburro. Prendo la chimenea, me tiro a leer y están mis cuatro perros en los sillones, todos tirados. Y eso para mí es la paz, la felicidad”.
Y, en cuanto a lo laboral, Giménez está enfocada en contar toda su historia de vida a los escritores que ya hicieron hasta el quinto capítulo de lo que será su serie. "Creo que son ocho, en total. Yo quiero contar muchas cosas de mi infancia, que no sabe nadie. Va a ser muy auténtica la serie", adelantó.