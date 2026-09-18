Susana Giménez reveló el motivo por el que no tiene más hombres en su vida: "Siempre terminé mal"

SUSANA HABLÓ DE SUS PLACERES ACTUALES

"Estoy mucho con mis perros en la chacra y estoy muy feliz”, contó Susana, sobre las largas temporadas que pasa instalada en su chacra de Punta del Este, en Uruguay. “Hago almohadones de petit point. Hago cosas para entretenerme, pero yo nunca me aburro. Prendo la chimenea, me tiro a leer y están mis cuatro perros en los sillones, todos tirados. Y eso para mí es la paz, la felicidad”.

Y, en cuanto a lo laboral, Giménez está enfocada en contar toda su historia de vida a los escritores que ya hicieron hasta el quinto capítulo de lo que será su serie. "Creo que son ocho, en total. Yo quiero contar muchas cosas de mi infancia, que no sabe nadie. Va a ser muy auténtica la serie", adelantó.