Lali llevó el reclamo por Malvinas al Festival de San Sebastián

La cuestión también había sido abordada por el presidente Javier Milei durante una cadena nacional del 3 de septiembre dedicada específicamente a la Causa Malvinas.

En ese contexto, la aparición de Lali con una prenda que reproduce la estética de aquella bandera volvió a instalar la frase en una escena internacional, esta vez vinculada con el cine.

Lali presenta Glaxo en España

La película de Naishtat transcurre en Chivilcoy en 1957 y sigue la historia de cuatro jóvenes cuya relación cambia después de la llegada de un excomisario y su esposa. El elenco incluye, además de Lali, a Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe y otros actores. Tiene una duración de 106 minutos.

Glaxo tendrá su presentación en el festival el 20 de septiembre y forma parte de la competencia oficial. Para Lali, la llegada a San Sebastián representa una nueva instancia internacional vinculada con su trabajo como actriz, luego de la presentación de la película en Toronto.