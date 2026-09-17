Lali llevó el reclamo por Malvinas al Festival de San Sebastián

La actriz y cantante viajó a España para presentar Glaxo, la película de Benjamín Naishtat. Su remera reprodujo la estética de la bandera que mostró la Selección ante Inglaterra.
Lali Espósito llegó al Festival Internacional de Cine de San Sebastián y eligió para su aparición ante fotógrafos una remera blanca con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, escrita con una tipografía similar a la utilizada en la bandera que los jugadores de la Selección Argentina desplegaron después del triunfo ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.
La cantante y actriz se encuentra en España para acompañar la presentación de Glaxo, la película dirigida por Benjamín Naishtat que integra la Sección Oficial del festival y compite por la Concha de Oro. La producción tiene participación argentina y brasileña y cuenta con Lali como una de sus protagonistas.
La elección de la prenda coincidió con un período en el que el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas volvió a ocupar espacio en la agenda pública.
El antecedente más reciente relacionado con la estética de la remera ocurrió durante el Mundial de fútbol de 2026. Después de vencer 2-1 a Inglaterra en Atlanta, varios futbolistas argentinos colocaron sobre el césped una bandera blanca con letras negras que llevaba la frase “Las Malvinas son argentinas”. La imagen fue registrada por fotógrafos y medios internacionales.
La cuestión también había sido abordada por el presidente Javier Milei durante una cadena nacional del 3 de septiembre dedicada específicamente a la Causa Malvinas.
En ese contexto, la aparición de Lali con una prenda que reproduce la estética de aquella bandera volvió a instalar la frase en una escena internacional, esta vez vinculada con el cine.
La película de Naishtat transcurre en Chivilcoy en 1957 y sigue la historia de cuatro jóvenes cuya relación cambia después de la llegada de un excomisario y su esposa. El elenco incluye, además de Lali, a Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe y otros actores. Tiene una duración de 106 minutos.
Glaxo tendrá su presentación en el festival el 20 de septiembre y forma parte de la competencia oficial. Para Lali, la llegada a San Sebastián representa una nueva instancia internacional vinculada con su trabajo como actriz, luego de la presentación de la película en Toronto.
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