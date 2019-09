Delfina Campos: "Mi deseo es hacer lo que yo siento"

Si bien en 2019 Campos presentó dos canciones nuevas, ya se perfila hacia un nuevo álbum larga duración. No obstante, tiene un importante desafío el próximo jueves -19 de septiembre- en Niceto Club de Palermo, cuando actúe con Alfonsina y Los Siberianos. Lo hará como número principal, oportunidad que nunca le había tocado concretar.

Dueña de una deliciosa voz y de una personalidad suave y provocativa, dialogó con POPULAR para anticipar cuáles serán sus próximos proyectos, entre los que figura la realización de un nuevo trabajo discográfico.

-¿Cómo será el recital de Niceto Club?

Será un show que incluirá temas nuevos y canciones viejas que sonarán súper frescas, debido a que serán interpretadas por la banda que me acompaña. Será más activo y rockero que otros.

-¿Es verdad que será la primera vez que encabeces una fecha en Niceto?

Sí, eso es verdad. Por primera vez somos lo que organizamos la fecha. La última vez que me presenté fue en formato más reducido y para abrir a Mi Amigo Invencible, que gentilmente me invitaron aquella vez. En esta oportunidad nos acompañarán dos bandas amigas como Los Siberianos y Alfonsina.

-Hace poco lanzaste el video Ultravioleta, en la que se te ve como en un doble papel. ¿Cómo surgió la idea de hacerlo de esa manera?

Es muy loco su origen, porque inicialmente iba estar destinado para una de las canciones del EP Aurora, pero Kevin Havas, el director, me comentó la idea y noté que se adaptaba perfectamente al tema Ultravioleta. En el mismo, interpreto dos mujeres completamente diferentes. La primera que aparece es una mujer sumisa, maltratada en el campo; y la segunda es una mujer empoderada, fuerte.

-¿Qué repercusiones tuvieron tanto Ultravioleta como Luminosidad, los dos últimos temas que lanzaste? ¿Cómo los percibís vos?

Muy buenas repercusiones. Hacen que ambas canciones afiancen lo que estoy haciendo y lo que estoy por hacer. Representan la cercanía al sonido que yo quiero que tengan las canciones. Siento que forman parte de una evolución de mi vida artística. Son cosas muy diferentes de lo que venía haciendo.

-¿A qué tipo de sonido te referís?

A un sonido más oscuro, más cuidado con los climas y que sea más cinematográfico. Que el sonido esté “linkeado” a las imágenes de un universo. También para llegar a ese sonido, estoy haciendo un trabajo bien logrado con la voz, que sea absolutamente la protagonista. Quiero que sea lo más orgánica posible y que esté súper delante de los instrumentos.

-¿Estás pensando lanzar un material discográfico nuevo? ¿En qué formato?

No lo sé muy bien, pero como ya hice dos singles este año ahora tengo ganas de trabajar en un disco larga duración. Lejos de lo que te indica el mercado, siento que necesito trabajar en algo más ambicioso y conceptual. Es un poco a contramano de lo que vienen haciendo la mayoría de los artistas. Busco proponer algo interesante para el oyente. Quiero algo que sea coherente y bajar las transiciones.

-¿Por qué estás pensando en trabajar a contramano de lo que propone el mercado?

Estoy en un momento en el que tengo muy pocas ganas de hacerle caso a lo que me recomiendan. Mi deseo es hacer lo que yo siento, lo que me dice el corazón. Deseo cumplir completamente mi rol de artista. Siento que el disco que tengo pensado hacer me va a producir orgullo. Será algo emocionante.