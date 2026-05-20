La serie documental de 20 episodios esta conducida y producida por Tom Hanks, y se estrenará -con dos episodios consecutivos- en un lanzamiento a nivel mundial.
El próximo lunes 25 de mayo History estrená en simultáneo en todo el mundo “Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks" (“World War II with Tom Hanks”), una serie documental de 20 episodios que se emitirá en 200 países y 40 idiomas, dando inicio a un evento televisivo sin precedentes que permitirá reexaminar el conflicto más devastador del siglo XX desde una mirada contemporánea, humana y notablemente profunda.
Como resultado de más de diez años de trabajo, la serie presenta una reconstrucción a partir de material de archivo real, gran parte nunca visto antes, con imágenes restauradas, registros inéditos y audios históricos recuperados que permiten revivir la guerra con un nivel de cercanía y potencia pocas veces alcanzado en pantalla.
Sin recreaciones de ficción, la producción conecta escenas filmadas en pleno conflicto con testimonios de especialistas, construyendo un relato que busca dimensionar el verdadero alcance humano, político y militar de la Segunda Guerra Mundial.
La figura del multifascetico actor estadounidense Tom Hanks atraviesa toda la serie como hilo conductor en su rol como presentador y narrador, y también como productor. Su vínculo con este período se sostiene en una trayectoria profundamente ligada a su representación audiovisual, a través de producciones emblemáticas como "Salvando al Soldado Ryan" (Saving Private Ryan) (1998), "Band of Brothers" (2001), "The Pacific" (2010), "Greyhound: en la mira del enemigo" (Greyhound) (2020) y "Los amos del aire" (Masters of the Air) (2024).
“SEGUNDA GUERRA MUNDIAL CON TOM HANKS”
ESTRENO MUNDIAL: lunes 25 de mayo, a las 21 en Argentina.
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