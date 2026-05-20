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La figura del multifascetico actor estadounidense Tom Hanks atraviesa toda la serie como hilo conductor en su rol como presentador y narrador, y también como productor. Su vínculo con este período se sostiene en una trayectoria profundamente ligada a su representación audiovisual, a través de producciones emblemáticas como "Salvando al Soldado Ryan" (Saving Private Ryan) (1998), "Band of Brothers" (2001), "The Pacific" (2010), "Greyhound: en la mira del enemigo" (Greyhound) (2020) y "Los amos del aire" (Masters of the Air) (2024).

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“SEGUNDA GUERRA MUNDIAL CON TOM HANKS”

ESTRENO MUNDIAL: lunes 25 de mayo, a las 21 en Argentina.