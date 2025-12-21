Récord histórico de espectadores para "Párense de Manos"

El evento organizado por Luquita Rodríguez volvió a generar un nuevo récord de espectadores que vieron en simultáneo esta transmisión de streaming nacional.
La tercera edición de "Párense de Manos", el evento de boxeo organizado por el streamer y comediante Luquita Rodríguez no solo llenó el estadio del Club Huracán, sino que superó holgadamente los registros regionales anteriores, superando los 750 mil espectadores en simultáneo, una cifra récord para este tipo de transmisiones.
Con una transmisión exclusiva a través de la plataforma australiana de streaming Kick, la velada superó los picos de 620 mil dispositivos conectados en simultáneo que había tenido la segunda edición -del 19 de diciembre de 2024 en el Estadio Vélez Sarsfield- consolidando a la plataforma y al formato de "Parense de Manos" como el nuevo estándar del entretenimiento masivo para las audiencias jóvenes.
Lo que comenzó como un proyecto de nicho en el programa "Paren la Mano" de Vorterix se transformó en un fenómeno global, generando cifras de audiencia que compiten con el rating de la televisión abierta, posicionando al stream entre los contenidos más vistos del planeta durante su emisión.
El evento logró colocar a la Argentina en la cima del ranking global de la plataforma Kick, demostrando que el ecosistema digital local posee una capacidad de convocatoria sin fronteras y desde la primera pelea, el contador de usuarios mostró un crecimiento sostenido, impulsado por el interés en los combates de figuras como Willy Banks, Gabino Silva y los herederos de Monzón y Bonavena.
Pero si bien el estadio Tomás A. Ducó fue el escenario físico y la plataforma Kick el digital, las redes sociales fueron la gran caja de resonancia que multiplicó el alcance, en plataformas como X (exTwitter), los hashtags oficiales dominaron las tendencias durante más de ocho horas.
Del mismo modo, TikTok e Instagram se llenaron de clips con los mejores momentos, reacciones en tiempo real y los ingresos cinematográficos de los boxeadores, generando que el evento siguiera dando que hablar después de terminada la pelea final.
Con una producción de alta calidad y altos números de audiencia, la tercera edición de "Parense de Manos" marcó un hito en la forma de producir y consumir contenidos en 2025.
