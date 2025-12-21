Espectáculos |

Récord histórico de espectadores para "Párense de Manos"

El evento organizado por Luquita Rodríguez volvió a generar un nuevo récord de espectadores que vieron en simultáneo esta transmisión de streaming nacional.

La tercera edición de "Párense de Manos", el evento de boxeo organizado por el streamer y comediante Luquita Rodríguez no solo llenó el estadio del Club Huracán, sino que superó holgadamente los registros regionales anteriores, superando los 750 mil espectadores en simultáneo, una cifra récord para este tipo de transmisiones.

Con una transmisión exclusiva a través de la plataforma australiana de streaming Kick, la velada superó los picos de 620 mil dispositivos conectados en simultáneo que había tenido la segunda edición -del 19 de diciembre de 2024 en el Estadio Vélez Sarsfield- consolidando a la plataforma y al formato de "Parense de Manos" como el nuevo estándar del entretenimiento masivo para las audiencias jóvenes.

Embed

Resultados de Párense de Manos 3

  • Gero Arias venció a Tomás Mazza por decisión dividida (pelea estelar)
  • Pepi Staropoli venció a Sergio “Maravilla” Martínez por decisión unánime
  • Coker derrotó a Perxitaa por nocaut técnico
  • Goncho Banzas venció a Grego Rosello por KO en el primer round
  • Pedrito VM derrotó a Mernuel por decisión dividida (fallo polémico)
  • Carito Müller venció a Coty Romero por decisión unánime
  • Gabino Silva derrotó a William Banks por KO en el segundo asalto
  • Dairi venció a Espe por decisión unánime
  • Manu Jove derrotó a Mariano Pérez por KO en el tercer asalto
  • Flor Vigna venció a Mica Viciconte por decisión unánime
  • Bonavena derrotó a Monzón por decisión de los jueces

Además:

Lo que comenzó como un proyecto de nicho en el programa "Paren la Mano" de Vorterix se transformó en un fenómeno global, generando cifras de audiencia que compiten con el rating de la televisión abierta, posicionando al stream entre los contenidos más vistos del planeta durante su emisión.

El evento logró colocar a la Argentina en la cima del ranking global de la plataforma Kick, demostrando que el ecosistema digital local posee una capacidad de convocatoria sin fronteras y desde la primera pelea, el contador de usuarios mostró un crecimiento sostenido, impulsado por el interés en los combates de figuras como Willy Banks, Gabino Silva y los herederos de Monzón y Bonavena.

Embed

Pero si bien el estadio Tomás A. Ducó fue el escenario físico y la plataforma Kick el digital, las redes sociales fueron la gran caja de resonancia que multiplicó el alcance, en plataformas como X (exTwitter), los hashtags oficiales dominaron las tendencias durante más de ocho horas.

Del mismo modo, TikTok e Instagram se llenaron de clips con los mejores momentos, reacciones en tiempo real y los ingresos cinematográficos de los boxeadores, generando que el evento siguiera dando que hablar después de terminada la pelea final.

Con una producción de alta calidad y altos números de audiencia, la tercera edición de "Parense de Manos" marcó un hito en la forma de producir y consumir contenidos en 2025.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados