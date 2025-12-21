Iron Maiden en Argentina: agrega nueva función en Argentina

La exitosa gira mundial "Run for your lives World Tour", es la celebración por el 50 aniversario de la banda de heavy metal británica que se presentará en estadios de varios países de la región, permitiéndole a los fanáticos disfrutar de su nueva y vanguardista producción, en la misma escala en la que fue diseñada: enormes escenarios en recintos al aire libre, para acompañar el setlist único de canciones de los primeros nueve álbumes innovadores de la banda.

Después de esta gira, la banda se tomará un descanso durante el 2027.

Embed

Hablan los protagonistas

Steve Harris explicó "Estamos emocionados de llevar esta gira a América Latina el próximo año. No es un secreto que algunos de nuestros fanáticos más apasionados se encuentran en América Central y del Sur, y nuestra relación con ellos es algo muy especial. Nos encanta tocar allí y sabemos que todos en estos shows van a pasar un momento increíble"

Bruce Dickinson comentó "Esta gira ha sido muy divertida. Me encanta cantar todas estas grandes canciones antiguas, y tenemos todas las grandes de ese período inicial, incluyendo "Hallowed", "Run To The Hills", "Phantom", "Number Of The Beast", "Killers", "Powerslave", "2 Minutes", "Wasted Years" ... ¡y algunas de ellas no las hemos tocado allí en más de 20 años!"

La gira "RUN FOR YOUR LIVES" de Iron Maiden en América Central y del Sur tiene las siguientes fechas en octubre de 2026:

2 México City, MÉXICO - Estadio GNP Seguros

5 San Salvador, EL SALVADOR – Estadio Jorge "Mágico" González con invitados especiales THE RAVEN AGE y SOULS OF STEEL

8 San José, COSTA RICA – Estadio Nacional con invitados especiales THE RAVEN AGE

11 Bogotá, COLOMBIA – Vive Claro con invitados especiales THE RAVEN AGE

14 Quito, ECUADOR – Estadio Atahualpa con invitados especiales THE RAVEN AGE

17 Lima, PERÚ – Estadio Nacional con invitados especiales THE RAVEN AGE

20 y 21 Buenos Aires, ARGENTINA – Estadio Huracán con invitados especiales LA H NO MURIÓ

25 São Paulo, BRAZIL – Allianz Parque con invitados especiales ALTER BRIDGE

31 Santiago, CHILE – Estadio Nacional con invitados especiales MAMMOTH y NUCLEAR

Invitados especiales

"La H No Murió", el proyecto tributo liderado por los miembros originales de Hermética, Claudio O'Connor (voz) y Tano Romano (guitarra), se unirá al show de Iron Maiden en Buenos Aires, como invitados especiales.

Celebrando el 35º aniversario de "Ácido Argentino" -el álbum más influyente y decisivo de la carrera de Hermética- la formación se completará con el bajista Karlos Cuadrado y el baterista Javier Rubio, quienes también tocan juntos en el grupo Malón. Su set rinde homenaje a todo el catálogo de Hermética, ofreciendo al público la oportunidad de reconectar con las canciones que marcaron generaciones de fans de la música heavy en Argentina y Latinoamérica.

image

Desde su formación en 2017, "La H No Murió" ha realizado múltiples shows en importantes salas y estadios de Buenos Aires, incluyendo el Estadio Obras Sanitarias, Malvinas Argentinas y el Teatro Flores, como así también extensas giras por Argentina y varias capitales latinoamericanas.