La conductora recordó una anécdota con estos insectos que la dejó traumada de por vida.

Denise Dumas contó una impactante anécdota con las cucarachas que dejó a todos paralizados.

Todo comenzó cuando en Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff invitó a que den un paso al frente todos aquellos que tienen fobia a algún insecto.

Enseguida la conductora se acercó al "punto de encuentro" y comenzó a contar su traumática experiencia.

"Un día estaba durmiendo y no me preguntes porqué o cómo se me metió una cucaracha en el oído", comenzó relatando la conductora de Hay que Ver, el programa que hace con José María Listorti, por la pantalla de El Nueve.

Acto seguido, agregó. "Esa cucaracha me hizo un lío bárbaro, yo sentía que se movía para todos lados y me estaba volviendo loca", recordó.

"Me ponía abajo de la canilla y me inundaba el oído de agua para ver si la mataba o si la ahogaba pero nada la detenía", expresó la esposa de Campi en el ciclo de Telefe.

Más adelante detalló: "Un día salió caminando fue un asco total, no era ni muy grande ni muy chica, era normal".

Luego señaló que: "Me dejó sorda un montón de días, ni sé que líos me hizo en el tímpano, la verdad fue un momento horrible y ahora no las puedo ni ver. Fue una experiencia muy fea", concluyó Dumas.