Luck Ra lanzó un adelanto de su canción dedicada a Messi antes del Mundial

El cantante cordobés compartió un fragmento del tema que estrenará junto a Juan Portella en la previa de la Copa del Mundo.
A días del inicio del Mundial 2026, Luck Ra presentó un adelanto de la canción que le dedicó a Lionel Messi y será lanzada oficialmente este jueves 4 de junio. El tema, grabado junto al cantante y compositor salteño Juan Portella, busca acompañar el clima mundialista y rendir homenaje al capitán de la Selección Argentina en un momento de máxima expectativa para los hinchas.
A través de sus redes sociales, el artista compartió algunos segundos de la canción, que combina la emoción futbolera con el estilo característico del cuarteto. La letra está centrada en la figura de Messi y en la admiración que genera entre los argentinos. “Nadie sabe lo que es sentir así. Un corazón que late al ritmo de gambetas y goles para sobrevivir”, se escucha en uno de los fragmentos difundidos.
La propuesta también remite a una tradición muy arraigada en la música popular argentina. Así como Rodrigo inmortalizó a Diego Maradona con “La mano de Dios”, Luck Ra le pone voz al ídolo de su generación. El tema comienza con una introducción de tango y luego evoluciona hacia un cuarteto bailable, con referencias directas a la trayectoria y al impacto del rosarino dentro y fuera de las canchas.
En otro tramo de la canción, el cordobés canta: “Si alguien habla de pasión, solo aparece tu nombre. Tantos tatuajes que ahora el fútbol es tu sobrenombre”. Además, invitó a sus seguidores a etiquetar a Messi en los comentarios para intentar que el capitán argentino escuche el homenaje. El lanzamiento llegará este jueves a las 21, en plena cuenta regresiva para una nueva cita mundialista y con el objetivo de transformarse en una de las canciones más escuchadas por los fanáticos de la Selección.
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