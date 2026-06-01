Luck Ra lanzó un adelanto de su canción dedicada a Messi antes del Mundial

El fragmento de la canción de Luck Ra en la previa del Mundial

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En otro tramo de la canción, el cordobés canta: “Si alguien habla de pasión, solo aparece tu nombre. Tantos tatuajes que ahora el fútbol es tu sobrenombre”. Además, invitó a sus seguidores a etiquetar a Messi en los comentarios para intentar que el capitán argentino escuche el homenaje. El lanzamiento llegará este jueves a las 21, en plena cuenta regresiva para una nueva cita mundialista y con el objetivo de transformarse en una de las canciones más escuchadas por los fanáticos de la Selección.