Barbie Vélez, contra Fede Bal: "El trauma más grande de mi vida"

Embed EL DESCARGO DE BARBIE VÉLEZ



De lunes a viernes sumate a #STORYTIME a partir de las 14hs con@nazarenavelez @barbiepucheta Y @alemaglietti pic.twitter.com/V4HOecQtAf — Bondi (@bondi_liveok) June 1, 2026

Barbie mencionó que ya no puede ignorar el tema, por más que no quiera: "Hace 10 años que decido callarme la boca, mirar para abajo, no hablar ni escuchar cuando saca el tema. Yo trabajo de esto, entonces no puedo hacer oídos sordos por más que quiera".

"Tengo una familia hermosa y la pasé para el orto. Cada vez que se reflota el tema me vuelve a generar una angustia y una tristeza", continuó.

Luego, se dirigió directamente a Fede Bal: "Quiero hablarlo después de 10 años para pedirte que no hables nunca más de mí. Si querés hablar, que sea para pedir perdón. No hables nunca más de mí porque no soy más la nena de 20 años que no sabía hablar y que tenía vergüenza y miedo. Pasaron 10 años en mi vida, mucha terapia de por medio, así que no me rompas las pelotas".

Con la voz quebrada, Vélez cuestionó la liviandad con la que Bal vuelve a resurgir el tema cuando ella opta por el silencio: "Es muy fácil hablar cuando sabés que la otra persona baja la cabeza y no habla. Es difícil no tener gente que te ama y te contiene. Le mando un beso enorme a mi marido y a mi hijo, que son lo más grande de mi vida".

"Estoy harta de callarme la boca como si tuviese algo que ocultar. Y no lo hablo porque es un tema que me pone mal", sentenció.

"Hoy me levanté con una bronca. Es el trauma más grande de mi vida, es un tema que me angustia. No sé por qué no hablo, porque la vergüenza debería estar del otro lado", cerró el tema.