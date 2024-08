Denuncia contra Marley: "Pensaba que era mi primer amor, pero era un abuso sexual"

“El entendimiento de las cosas que nos pasan cuando somos pequeños no son procesadas hasta mucho tiempo después. Esas herramientas no las tenía, las tuve que encontrar en terapia. Salí del closet a los 24 años, nadie sabía que era gay. Él fue la primera persona que supo que era gay”, comenzó a contar el denunciante en relación a Alejandro Wiebe, nombre real de quien está al frente de Survivor, ciclo que se emite por Telefe.

Molina recordó que comenzaron a vincularse por Internet: “Arrancamos por correo electrónico. Tenía 17 años. Hubo una fase inicial de grooming online, que pasó a grooming sexual”. El denunciante contó que se encontraron en Libertador y Oro e indicó que no recordaba algunos detalles.

“Cuando tenés trauma no recordás algunas cosas. Me sentí pequeño. Tuve una relación de más de tres años. No podía ir a otro lado que no sea su casa. Él no quería salir del closet, ser asociado con hombres y que lo vieran con alguien menor. Fue una relación de ir regularmente a la casa de él en un día específico para comer y tener relaciones. La situación se puso tensa cuando tenía intención de tener pareja con mujeres, yo no lo podía entender”, expresó.

Adrián Molina Denuncia Marley.mp4

“Tenía dos opciones: quedarme en un país donde lo tengo que ver todos los días en los medios o irme. Recuerdo la sensación de estar perdiendo a alguien que querés. Siempre hubo una sensación de ‘me usaron’. Hace un año se hace una denuncia y básicamente empecé a conectar. La primera persona que pudo poner todo en contexto es mi pareja, que es abogado, es la única persona que me hizo las preguntas correctas”, manifestó Molina, quien reside en Estados Unidos desde el 2002.

Luego, le consultaron si la denuncia la hizo por un interés económico, algo que él lo negó: “Nunca extorsioné a esa persona por esto. Nunca le he pedido una cifra millonaria”. “Con los años entendí que lo que pensaba que era mi primer amor, era un abuso sexual”, reflexionó el hombre que contó que llegó a caer en una profunda depresión y que gracias a la terapia pudo entender lo que le pasaba.

Marley Corrupción de Menores.jpg Marley se defendió de las acusaciones de corrupción de menores en su contra.

“Esto no es por él, es por mi sanación y por todas las personas que no tienen voz y no tienen el privilegio de contar que esta persona la abusó. Yo vine hace un mes a la Argentina para preparar a mi familia y dosificar la información antes de hacerlo. Siento lástima por él. La parte psicológica es la más complicada, me sentí cosificado".

Luego le mostraron un fragmento del descargo que había hecho Marley en el Noticiero de Telefe asegurando nuevamente que son “falsedades” y que vino con “pedido de dinero y amenazas”. El conductor remarcó que ambos eran mayores de edad y que fue un vínculo sano hasta que en 2022 le habría comentado que tenía muchas deudas y le habría reclamado una cifra millonaria. Marley se negó y el año pasado lo habría amenazado con ir a la prensa a contar todo. “Me extorsionó”, aseguró. Al escuchar el descargo, el denunciante volvió a destacar que no tiene intenciones de pedir dinero: “Me corrompió emocionalmente. Mi deseo es que en este país en el que nací estas historias se terminen”.