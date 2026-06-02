Denuncian posible acto de censura y despidos en La Revista del Cervantes

La Asociación de Actores hizo pública una solicitud de explicación de despidos “en el marco de un posible acto de censura”.
La Asociación Argentina de Actores realizó una "Solicitud de explicaciones ante posible acto de censura" dirigida al Secretario de Cultura de la Nación Argentina, Leonardo Cifelli, al Director del Teatro Nacional Cervantes, Gonzalo Demaría y al Subdirector, Cristian Scotton con el objeto de que brinden explicaciones sobre los posibles despidos en el elenco de la "La Revista del Cervantes".
El exitoso musical que encabezan Marco Antonio Caponi (como Tato Bores), Sebastián Suñé (como Enrique Pinti) y Mónica Antonópulos (como El Espíritu) lleva dos temporadas en la cartelera porteña y sus actores y bailarines denunciaron una serie de despidos injustos a raíz de un posible acto de censura en el guion de la obra y solicitan una explicación digna de su desvinculación.
El espectáculo musical -que tiene previsto estrenar una nueva versión -con elenco renovado- en la temporada veraniega en Mar del Plata- terminó por ser suspendido, primero por problemas técnicos y luego de manera indefinida, para que luego los actores recibieran su desvinculación -sin previo- aviso por "vía mail".
"Las autoridades del Teatro Nacional Cervantes despidieron a todo el elenco maravilloso de la Revista del Cervantes donde actuaban Caponi, Mónica Antonópulos, actores, bailarines y la orquesta del Cervantes. Lo hicieron por mail y esto es injusto. Tenemos que hacer algo como ciudadanos y apoyar a estos trabajadores de la cultura que fueron despedidos injustamente vía mail" expresó la actriz Ambar Vega en sus redes sociales.
Para los protagonistas, se trató de una medida deliberada después de que el actor Marco Antonio Caponi recibiera una "advertencia" del director del teatro a raíz de modificaciones en el libreto en el cual hacen mención sobre el panorama sociopolítico del país "Dicen que Gonzalo de María, director del Teatro Nacional Cervantes, o su segundo pidieron que no agreguen letra porque a un funcionario no le cayó bien que estuvieran haciendo chistes sobre la actualidad" explicó el periodista Camilo García en el programa "Intrusos" de América TV.
Por este motivo, la Asociación Argentina de Actores pidió explicaciones a las autoridades, ya que temen haya sido "generada en un marco de censura" y con preocupación expresaron "Nos negamos a aceptar que hechos como este sucedan, y mucho menos a correr el riesgo de que se naturalicen".
comentar