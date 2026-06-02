Denuncian posible acto de censura y despidos en La Revista del Cervantes

"Las autoridades del Teatro Nacional Cervantes despidieron a todo el elenco maravilloso de la Revista del Cervantes donde actuaban Caponi, Mónica Antonópulos, actores, bailarines y la orquesta del Cervantes. Lo hicieron por mail y esto es injusto. Tenemos que hacer algo como ciudadanos y apoyar a estos trabajadores de la cultura que fueron despedidos injustamente vía mail" expresó la actriz Ambar Vega en sus redes sociales.

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Para los protagonistas, se trató de una medida deliberada después de que el actor Marco Antonio Caponi recibiera una "advertencia" del director del teatro a raíz de modificaciones en el libreto en el cual hacen mención sobre el panorama sociopolítico del país "Dicen que Gonzalo de María, director del Teatro Nacional Cervantes, o su segundo pidieron que no agreguen letra porque a un funcionario no le cayó bien que estuvieran haciendo chistes sobre la actualidad" explicó el periodista Camilo García en el programa "Intrusos" de América TV.

Captura de pantalla 2026-06-02 a las 12.14.08p.m. El pedido de explicaciones de la Asociación Argentina de Actores

Por este motivo, la Asociación Argentina de Actores pidió explicaciones a las autoridades, ya que temen haya sido "generada en un marco de censura" y con preocupación expresaron "Nos negamos a aceptar que hechos como este sucedan, y mucho menos a correr el riesgo de que se naturalicen".