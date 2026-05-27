Peperino Pómoro se muda a El Tinglado

Así como "Better Call Saul" es el spin-off de "Breaking Bad" y "Berlín" nació a partir de "La casa de papel", "Peperino Pómoro: La Apocalipsis Existe" puede definirse como el gran spin-off teatral de "Cha Cha Cha". Un personaje que trascendió la pantalla para tener vida propia y que hoy protagoniza su historia sobre el escenario, expandiendo uno de los universos humorísticos más influyentes y recordados de la televisión argentina.

Con una puesta ágil, material audiovisual especialmente producido y la permanente complicidad del público, la obra combina humor, improvisación y nostalgia para reencontrarse con quienes crecieron con el humor de Alberti y, al mismo tiempo, conquistar a nuevas generaciones. Cada función es diferente: Peperino interpreta señales inequívocas del fin de los tiempos, comenta la actualidad desde su lógica delirante y comparte las enseñanzas fundamentales de la Congregación Peperianal.

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Con dirección artística de Ivana Zacharski y producción general de Giuliano Bacchi, la obra se consolidó como uno de los fenómenos humorísticos de la temporada, agotando sus ocho semanas en el Teatro Picadero y emprendiendo ahora una nueva etapa en El Tinglado, una de las salas más queridas del circuito teatral independiente de Buenos Aires, ubicada en el corazón de Almagro.

"La Apocalipsis Existe" - Viernes 20 hs - El Tinglado – Mario Bravo 948, CABA

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