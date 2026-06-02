Revelaron que echaron a Pampita de un exclusivo grupo de mujeres del polo: ¿Qué pasó?

La modelo fue eliminada de un selecto grupo de chat llamado Las palenqueras. ¿Por qué no se la bancan?
Un nuevo escándalo sacude la vida de Carolina Pampita Ardohain. Porque la modelo quedó envuelta en un escándalo en el chat de mujeres de polistas y fue eliminada, a pesar de que es la pareja de Martín Pepa, aficionado al deportista y empresario del rubro. ¿Por qué la eliminaron de Las Palenqueras?
"La sacaron por unanimidad. A la famosa que sacaron por grasa e infumable es Pampita”, aseguraron en LAM, el programa de Ángel de Brito, en las noches de América, sobre el picante motivo por el que Carolina habría sido apartada del selecto grupo de chat.
“Me llegó la información y hablé con la mujer de uno de estos jugadores que estaba dentro del chat. Me dijo: ‘A ella en el mundo del polo no la quiere nadie. Pampita da aspiracional y no tiene lo que se tiene que tener para formar parte del universo’", explicaron, sobre el duro motivo por el que Pampita no podría "ser parte".
Se ve que para el selecto grupo de mujeres que están casadas o, en su defecto, en pareja con este estilo de deportista, que Ardohain se haya reconciliado y este nuevamente en pareja con Pepa, no es suficiente para ser considerada ni tenida en cuenta. Al parecer, el boicot es total.
"Él es muy bueno, nos queremos mucho. Las veces que nos separamos siempre fue en buenos términos, no por terceros, siempre con mucho amor y cariño, como tiene que ser", declaró Pampita, para Infama, el programa de Marcela Tauro, en América, a mitad de mayo, tras unos días de oficializar su separación de Martín.
"Tenemos otros temas nuestros, pesa la distancia, como cualquier pareja necesitamos pensar qué queremos, cómo lo logramos, cómo hacemos con nuestras dinámicas. Siempre hubo amor, pero nos cuesta organizarnos. Vivimos en dos países distintos, yo amo mi trabajo, él ama el suyo, tenemos hijos. Eso nos hace que tengamos que estar en el país que vivimos. Cada tanto nos replanteamos todo".
"Esta relación la tengo lo más lejos de la prensa posible, pero a veces suceden cosas y no me dan tiempo a que yo procese las cosas, se vuelven locos para que diga algo. No sé si tengo que dar explicaciones, es algo mío. Estaban torturando a todos mis amigos, familiares. No me dejaron estar dos semanas más y ver qué queríamos, se meten demasiado", dijo Pampita, sobre el motivo por el que, a mediados del mes pasado, blanqueó públicamente su ruptura con Pepa.
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