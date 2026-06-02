Revelaron que echaron a Pampita de un exclusivo grupo de mujeres del polo: ¿Qué pasó?

Pampita echada del chat del polo

QUÉ DIJO PAMPITA DE SU RECONCILIACIÓN CON PEPA, A MITAD DE MAYO

"Él es muy bueno, nos queremos mucho. Las veces que nos separamos siempre fue en buenos términos, no por terceros, siempre con mucho amor y cariño, como tiene que ser", declaró Pampita, para Infama, el programa de Marcela Tauro, en América, a mitad de mayo, tras unos días de oficializar su separación de Martín.

"Tenemos otros temas nuestros, pesa la distancia, como cualquier pareja necesitamos pensar qué queremos, cómo lo logramos, cómo hacemos con nuestras dinámicas. Siempre hubo amor, pero nos cuesta organizarnos. Vivimos en dos países distintos, yo amo mi trabajo, él ama el suyo, tenemos hijos. Eso nos hace que tengamos que estar en el país que vivimos. Cada tanto nos replanteamos todo".

"Esta relación la tengo lo más lejos de la prensa posible, pero a veces suceden cosas y no me dan tiempo a que yo procese las cosas, se vuelven locos para que diga algo. No sé si tengo que dar explicaciones, es algo mío. Estaban torturando a todos mis amigos, familiares. No me dejaron estar dos semanas más y ver qué queríamos, se meten demasiado", dijo Pampita, sobre el motivo por el que, a mediados del mes pasado, blanqueó públicamente su ruptura con Pepa.