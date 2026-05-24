Lilia Lemoine cuestionó a Mirtha Legrand por sus comentarios sobre la economía y el teatro

La legisladora relacionó la concurrencia a espectáculos con una mejora económica y sostuvo que el gasto en entretenimiento refleja una mayor capacidad de consumo. “Quiere decir que han cubierto sus necesidades básicas y entonces gastan en otra cosa”, señaló.

Sin embargo, la crítica fue más allá del análisis económico y apuntó directamente contra la conductora. “Yo no creo que Mirtha no lo sepa o que lea un guion como los periosobres. Creo que se quiere solidarizar con sus amigos actores en general que no paran de llorar”, expresó.

Lemoine criticó a los artistas

Además, Lemoine cuestionó al sector artístico y afirmó que muchos actores sostienen un discurso crítico hacia las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.