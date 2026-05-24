Lilia Lemoine cuestionó a Mirtha Legrand por sus comentarios sobre la economía y el teatro

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine salió al cruce de la conductora luego de que se mostrara sorprendida por la concurrencia a las salas teatrales.
La diputada nacional Lilia Lemoine, integrante de La Libertad Avanza, volvió a quedar en el centro de una polémica en redes sociales tras cuestionar públicamente a Mirtha Legrand por sus comentarios sobre la situación económica y el movimiento teatral en la Ciudad de Buenos Aires.
La controversia se originó luego de que la conductora expresara su sorpresa por la gran cantidad de público que asiste a las salas teatrales de la avenida Corrientes y por los buenos niveles de actividad registrados en el sector.
Las declaraciones de “La Chiqui” no pasaron inadvertidas para Lemoine, quien decidió responder a través de una publicación en su cuenta de X.
La legisladora relacionó la concurrencia a espectáculos con una mejora económica y sostuvo que el gasto en entretenimiento refleja una mayor capacidad de consumo. “Quiere decir que han cubierto sus necesidades básicas y entonces gastan en otra cosa”, señaló.
Sin embargo, la crítica fue más allá del análisis económico y apuntó directamente contra la conductora. “Yo no creo que Mirtha no lo sepa o que lea un guion como los periosobres. Creo que se quiere solidarizar con sus amigos actores en general que no paran de llorar”, expresó.
Además, Lemoine cuestionó al sector artístico y afirmó que muchos actores sostienen un discurso crítico hacia las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.
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