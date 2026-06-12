Denuncian violencia de género contra Juana Tinelli

Szeta

Por su parte, el periodista Mauro Szeta en el programa "La Mañana de Lape" explicó que la denuncia surgió por el llamado -a las 5:30 AM, de hoy viernes 12 de junio- de la gente del boliche que vio la situación extraña entre la expareja y que tras la llegada de la policía se decidió dar intervención al SAME, aunque Juana Tinelli se negó a ser atendida por los medicos.

Según las primeras informaciones, un empleado de seguridad del establecimiento presenció la discusión, pero no el momento denunciado -el del golpe- y que habría cámaras en el boliche Costa 7070.

Por lo pronto, estarían instalando seguridad en la puerta de su casa y más medidas de rigor. La UFI Norte abrió una causa por averiguación de lesiones, pidió las cámaras y que declaren Juana Tinelli y los empleados.