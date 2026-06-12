Denuncian violencia de género contra Juana Tinelli

Los hechos sucedieron en la madrugada de hoy, viernes 12 de junio, en un boliche de la zona de Costanera. La joven se negó a ser asistida por el personal de SAME.
La modelo e influencer Juana Tinelli habría denunciado a su expareja Bautista Cuiña por lesiones en el contexto de violencia de género, luego de una fuerte discusión dentro de un boliche ubicado en la zona de la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires. La Fiscalía de la Ciudad (Unidad Fiscal Norte PCyF) Lucía Florencia Paglianitti intervienen en el caso denunciado.
Según consta en la denuncia, los policías se desplazaron al local bailable Costa 7070 -ubicado en la Av. Costanera Rafael Obligado 7070, en la zona de Costanera Norte- por “un hecho de violencia de género” y al llegar allí entrevistaron a la hija de MarceloTinelli,“quien refirió que momentos antes su expareja, Bautista Cuñia”, le había propinado un “golpe en el rostro, sin lesión visible”.
En el informe también consta que si bien se solicitó la presencia del SAME “la damnificada se negó a ser asistida” y se retiró del lugar “acompañada por amigos y su chofer”.
El parte policial detalla también que “el personal de seguridad del local verificó el interior, no logrando dar con el imputado, destacando que el complejo posee varias salidas” y que “un empleado de seguridad refirió haber observado una discusión entre la pareja, aunque no la agresión denunciada, indicando que al arribo policial el masculino ya se habría retirado por otra puerta”.
Por su parte, el periodista Mauro Szeta en el programa "La Mañana de Lape" explicó que la denuncia surgió por el llamado -a las 5:30 AM, de hoy viernes 12 de junio- de la gente del boliche que vio la situación extraña entre la expareja y que tras la llegada de la policía se decidió dar intervención al SAME, aunque Juana Tinelli se negó a ser atendida por los medicos.
Según las primeras informaciones, un empleado de seguridad del establecimiento presenció la discusión, pero no el momento denunciado -el del golpe- y que habría cámaras en el boliche Costa 7070.
Por lo pronto, estarían instalando seguridad en la puerta de su casa y más medidas de rigor. La UFI Norte abrió una causa por averiguación de lesiones, pidió las cámaras y que declaren Juana Tinelli y los empleados.
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