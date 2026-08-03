El drama de Solita Silveyra: ¿Por qué tiene problemas de movilidad?

EL FALLIDO DE SOLITA

Soledad contó, también, en el ciclo de Mirtha Legrand, que se puso a estudiar la histórica rivalidad entre Lionel Messi y el actual jugador del Al-Nassr, pero los nervios le "jugaron" mala pasada. Porque cuando la artista intentó pronunciar el nombre de la estrella portuguesa, la actriz lanzó un nombre que nada tenía que ver con el deportista

"Me pistause a estudiar la rivalidad entre Messi y Rolando", comentó, Silveyra. "Ronaldo. Vos decís Rolando Rivas, taxista, no sé si te acordás", bromeó Leo Montero, otro de los invitados a la "mesaza", haciendo referencia a la famosa telenovela de los años 70, protagonizada por Solita y Claudio García Satur.