El drama de Solita Silveyra: ¿Por qué tiene problemas de movilidad?

La actriz atraviesa momentos de tratamiento médico e intensos dolores por un problema en su espalda, debido a una caída que sufrió meses atrás.
Soledad Silveyra pasa por un delicado momento en su salud. La emblemática actriz tiene reducida su movilidad a consecuencia de una Trocanteritis, producto del fuerte impacto de un golpe, que le daño y rompió su sexta vértebra lumbar. "Me estoy tratando pero me duele todo".
"No estoy bien de salud, estoy con una Trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto... “No quiero llorar, pero cuando Beto Brandoni se nos va, que estábamos haciendo ¿Quién es quién?, los dos solitos en el escenario durante un año y medio y con una relación fantástica, volví de un spa en Punta del Este y me caí porque me tropecé con una valija”, contó, Solita.
“Me pegué un golpe, caí de cola dentro de la valija y me rompí la sexta lumbar. Hice la función durante diez días quebrada porque a Beto no le gustaba suspender las funciones y yo seguía, aunque me dolía mucho. Hasta que el décimo día era insoportable”, recordó, la actriz, sobre lo sucedido en su salud, que derivó en el delicado presente que tiene hoy.
“Ahora me estoy tratando, estoy poniendo todo, pero me duele todo y no puedo hacer muchas cosas. Es toda la inflamación de los músculos que se insertan en la cadera y es muy difícil la cura. Me pongo un parche porque me iba a quedar sin estómago y me alivia mucho. Tengo que hacer gimnasia, poner voluntad, pero es complicado, no puedo”, se sinceró, Silveyra.
Soledad contó, también, en el ciclo de Mirtha Legrand, que se puso a estudiar la histórica rivalidad entre Lionel Messi y el actual jugador del Al-Nassr, pero los nervios le "jugaron" mala pasada. Porque cuando la artista intentó pronunciar el nombre de la estrella portuguesa, la actriz lanzó un nombre que nada tenía que ver con el deportista
"Me pistause a estudiar la rivalidad entre Messi y Rolando", comentó, Silveyra. "Ronaldo. Vos decís Rolando Rivas, taxista, no sé si te acordás", bromeó Leo Montero, otro de los invitados a la "mesaza", haciendo referencia a la famosa telenovela de los años 70, protagonizada por Solita y Claudio García Satur.
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