Extrema preocupación por el marido de Iliana Calabró: en terapia intensiva e intubado

La artista tiene internado, en el sector de máximos cuidados, a su pareja, con quien convive hace algunos meses. "Su situación es delicada".
Iliana Calabró atraviesa horas de incertidumbre y preocupación. Su pareja, Luis De Stefano, está internado en terapia intensiva, y atraviesa un delicado estado de salud. El empresario ingresó a un centro médico por un problema menor que, con el correr de los días, se fue agravando. Hoy está intubado.
"Me acaban de contar que está internado Luis, el novio de Iliana Calabró, en terapia intensiva y que está muy grave", contaron en LAM, el programa de Ángel De Brito, en las noches de América, sobre el presente del empresario marmolero, pareja de la conductora, con quien ya había avanzado la relación al punto de la convivencia, bajo el mismo techo.
"Están esperando, el estado es delicado, están trabajando para estabilizarlo y están viendo qué es lo que va a pasar con él, porque la realidad de todo esto es que está intubado y el momento que está viviendo es un poco crítico”, ampliaron, al aire, sobre el delicado momento de la pareja de Calabró.
"Lo internaron hace una semana, entró por algo más pavo y empezó a desmejorar", contaron, sobre el motivo por el que Luis ingresó a un sanatorio médico días atrás. Pero que, con el correr de las horas y de los días, lo que parecía algo menor, se terminó convirtiendo un grave problema.
La relación entre Iliana y Luis comenzó en el 2023, luego de que la celestina, la doctora Ana Rosenfeld, los presentara. Desde entonces, no se separaron más. Se mantuvieron un tiempo como novios hasta que decidieron apostar a la convivencia, en la casa de la artista, en el barrio porteño de Palermo.
"Viste cuando llega una persona a tu vida que te compra con el combo. Viene con la mamma, con la famiglia... Todo el mundo se merece un compañero", definió Calabró, tiempos atrás, sobre su vínculo con De Stefano.
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