Extrema preocupación por el marido de Iliana Calabró: en terapia intensiva e intubado

LA HISTORIA DE AMOR DE ILIANA Y SU NOVIO

La relación entre Iliana y Luis comenzó en el 2023, luego de que la celestina, la doctora Ana Rosenfeld, los presentara. Desde entonces, no se separaron más. Se mantuvieron un tiempo como novios hasta que decidieron apostar a la convivencia, en la casa de la artista, en el barrio porteño de Palermo.

"Viste cuando llega una persona a tu vida que te compra con el combo. Viene con la mamma, con la famiglia... Todo el mundo se merece un compañero", definió Calabró, tiempos atrás, sobre su vínculo con De Stefano.